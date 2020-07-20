新冠肺炎｜致堅持練跑的你：嚴選人少路線　跑過長命斜直入猛鬼橋

先旨聲明，外出跑步絕對有風險，新冠肺炎疫情嚴峻，市民應盡量減少聯誼聚會。 但如果仍選擇於清晨或晚間較少人流時段練跑，亦可考慮以下路線。

路線公開後，還是「隱世」嗎？但今次介紹的路線屬難度之選，短短8公里，卻有3段上斜。

路線資料： 難度：★★★★☆（5★難度最高） 距離：約8公里 路線 : 西灣河體育館（可寄存行李）＞耀興道＞柴灣道＞大潭道＞引水道＞猛鬼橋（原路折返）

路程分析：

起點是鄰近西灣河港鐵站的興東商場，起步就是上斜，先在耀興道跑一個半圓型的上落坡，先上後落，2公里就到筲箕灣的柴灣道底部。

接下來是主菜，走上1公里斜坡柴灣道頂峰。柴灣道往筲箕灣一段，外號「長命斜」，坐車經過都知夠「甘」，所以這段路怎會多途人？

先旨聲明，相片並非攝於近日。大家不停跑上柴灣道頂峰，已是考驗。（區嘉俊提供）

辛辛苦苦走上「長命斜」頂峰，練習並未完結，要轉入大潭道再上斜，數百米後轉彎走入引水道一帶。

引水道有些晨運人士，但地點隱蔽，交通不便，所以人流很少，相對安全。沿這段平路一直走到折返點，就是隱藏在山林間的石橋「猛鬼橋」。

「猛鬼橋」長過百米，離地數十米，附近沒有大型建築物，也沒有街燈。古橋獨守幽靜山林，傳說橋身有子彈孔，更有穿日軍軍服的靈體與路人打招呼！實地考察後，找不到子彈孔和日軍，卻覺景色開揚，跑在橋上心曠神怡。猛鬼橋的建成原因未明，最有說服力是為水利工程而建成，供工人運輸之用。

「猛鬼橋」設計精緻，帶有英式色彩。（區嘉俊提供）

「猛鬼橋」旁邊有山水，可供洗手之用。之後，我們原路回程到西灣河，上斜路段變成落斜，亦可跑到柴灣斜後，經阿公岩道到嘉亨灣，再回到起點。如果嫌路線太短，可於「猛鬼橋」繼續經港島徑第八段走到石澳，不過路線涉及行山，大家要準備合適裝備。

⚠️ 注意事項⚠️ 1）大潭道的山翠苑有汽水機，可購買飲品。 2）轉入引水道的位置不算明顯，小心錯過入口。 3）大潭道車速極高，雖然跑手不用跑出馬路，但仍要小心車輛。 4）落斜路段很長，不要樂極忘形，誤傷膝蓋。

「猛鬼橋」一帶有晨運常客。（區嘉俊提供）

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