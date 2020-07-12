新冠肺炎｜疫情反彈避跑運動場　神技善用跑錶　在街照衝間歇跑

新冠肺炎（COVID-19）疫情反彈，截至7月11日，康文署仍未為轄下運動場再設人數上限，跑手想到運動場練習間歇跑等速度訓練，又怕高風險，不如快快熟讀跑步手錶功能，善用手上裝備，在運動場外一樣衝刺。

運動手錶可以測量心率、計算里數和配速，但如能善用三個基本卻容易被忽視的功能，跑友在運動場外也能快跑，例如間歇跑和節奏跑訓練，不再受限於運動場400米圈，減少在人流密集的地方練跑，街跑也能成事。

當然，運動手錶款式眾多，各有操作方法，跑友要自行探索。

選擇快跑路線，人流是重點，不要選擇太多途人的地方。（區嘉俊提供）

1）按距離設定間歇跑

「400米 x 10次」是常見的間歇跑方案，運動場的1線，每圈400米，衝完一圈按停手錶稍休再跑，速度和休息時間清晰易明，練習後也容易查看每圈配速。

其實運動手錶都能設定間歇跑。只要在手錶設定距離，完成指定距離，手錶就會自動暫停，待休息時間結束再開。不管是400米、1公里或99公里，任君選擇。

跑錶款式多，功能各不同，不是每款跑錶都有文中功能，跑友記得自行探索。（區嘉俊攝）

2）按時間設定間歇跑

與「按距離設定間歇跑」相近，我們也能按時間計算，在預先設定的時間完走，手錶會自動暫停，待休息時間結束再開。香港高樓大廈很多，GPS不及外地準確，透過「時間設定間歇跑」，就算在室內練跑都沒有難度。

3）按心率設定跑步範圍

同一名跑手，跑得愈快，心率愈高，所以心率是衡量配速的元素。有些手錶可以設定心率上限和下限，心率過高或過低，手錶都會響，提醒跑手要調節心率。不止間歇跑，我們練習節奏跑和低心率慢跑，都能運用這項功能，跑手不用時刻低頭望錶檢視心率。不過，這項功能不算普及，大部分手錶都沒有這選項。

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