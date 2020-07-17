【新冠肺炎】疫情外出跑步有危機　兩件小物三件事　有助減低風險

新冠肺炎疫情爆發第三波，康文署轄下運動場再次關閉，跑手想繼續跑步就要走到街道或公園。每逢外出就有危機，但亦有方法略為減低風險。

1. 避熱門時段 人流少較安全

到街道或公園跑步，總會遇上途人，唯有選擇非繁忙時間，人流較少會略為安全。早上8時前和晚上9時後人流較少，建議大家要不早睡早起晨跑去，或者待晚一點才落街跑，跑完就第一時間用搓手液清潔，或到洗手間用梘液洗手，減低感染風險。

早上的公園人流較少，到了下午就較多人。（區嘉俊提供）

2. 過濾訓練口罩 配合慢跑較安全

外科口罩被汗水沾濕就失去功效，而且汗水令口罩黏住臉部，妨礙呼吸。市面有呼吸過濾訓練口罩，具ASTM International（美國材料和試驗協會）認證，濾片過濾功能達PFE（顆粒過濾率） 0.1µm，即是細至0.1微米的懸浮粒子、致敏原及細菌都能過濾，較適合跑步用。

佩戴後，跑手要更用力吸氣，「呼吸肌肉」（例如肋間肌和橫隔膜）參與更多，才能吸得較深以攝取足夠氧氣，所以跑到疲倦時，緊記除下口罩一會，呼吸回復暢順方再使用。快跑需要攝取更多，風險較高，不建議快跑時使用。

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3. 汗水滿面不要摸 應用護腕抹汗

跑步流汗，自然用手抹走，但疫情爆發，雙手隨時把細菌帶到臉上，所以手掌碰臉是大忌。不想汗水流個不停，甚至流到眼中阻礙視線，可以佩戴護腕抹走汗水，解決衛生問題。應選質料較厚的護腕，或者毛巾質料，長課或越野跑特別合用。

此外，頭帶都可以減少汗水由頭頂流到臉上，亦有助長髮一族束起頭髮，免礙視線。有的頭帶更設有拉鍊袋，可以放八達通、身分證和鎖匙。

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