齊動LetZ Goal︱從沒改變的長跑信念　遇困難　面對它︱RMAC Sing

一場疫情令今年的跑步環境特別困難，訓練與比賽，考慮更多，選擇更少。有些人會因為各種不便選擇放棄，或者暫時停下腳步稍作休息。而對RMAC Elite Team的新界東成員Sing來說，他卻認為這場疫正是一種令自己變得更強的磨練。縱遇困難，依然堅持咬緊牙關，迎難而上，其實這種長跑的精神，可不一直以來都是一模一樣嗎？

「齊動LetZ Goal」9月MinPlay繼續「一折上架」，以4.2公里和10公里為目標，同時找來「Running Man Athletic Club」（RMAC）團隊4位來自港九新界的成員，分享都市跑手在連月疫情間最在地的日常與覺悟，藉此在低迷的社會氣氛中互相鼓勵、互相推動！

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RMAC Elite Team近日才復操，Sing卻維持了不俗狀態。（廖雁雄攝）

疫情改善重新出發

因為疫情，本來每周舉行的RMACElite Team訓練一度暫停，直至近日運動場跑道解封，才漸漸回復正常。總教練文少杰擔心團員因訓練延誤而狀態不足，現階段依然不敢定下太高強度的練習，以400米衝圈為例，以往文sir要求學員跑15圈，現在10圈就好，配速維持在1分30秒至1分36秒。

事實證明文sir是對的，以往大多數Elite Team都游刃有餘的訓練強度，現在跑到上氣不接下氣，他們自言狀態只得5成左右。

新界東小組成員Sing卻是少數例外，疫情略為改善後的重聚，他還能夠輕鬆完成Elite Team訓練，他說：「還好這段疫情下的堅持，狀態沒跌得太厲害，一切總算沒有白費。」

戴口罩跑步是2020年街頭的特別風景。（廖雁雄攝）

跑步過程中的存在感

跑步對你來說是什麼？每個人都總有不同的看法，在生命中的地位是重是輕，人人都不同。

對Sing來說，跑步在他的心中佔有一大比重，這亦是他在疫情下堅持跑步，甚至加倍努力的心態基礎。自16年前開始跑步，他深深感覺到，這種運動令他發現真我。

「那時候雖然身體沒有什麼毛病，結婚生子後亦戒了煙，但飲酒依然飲得很兇，漸漸開始反思生活習慣不良的問題。要是自己身體不好，病患多倒下了，家人怎辦？於是我開始以身體健康為目標，從運動場跑了5圈已經抽筋的水平開始跑步。」

Sing在的跑步過程中找到真正的自己。（廖雁雄攝）

說來奇怪，縱使剛開始跑步時感覺特別辛苦，Sing總是每次訓練後，感到莫名的快樂。2006年他參加大美督綠色半馬拉松，新娘潭路上有條2公里斜坡，對跑齡不過一年多的他來說，是「地獄級」難度，好像上極都上不完。但這一次，身體的痛苦反而令他的腦海首次「self talk」，不斷問自己到底為什麼而跑？

「跑步前的生活雖然不至行屍走肉，但總是有點虛無，每天返工放工，事業與家庭也好，到底自己想做什麼？何謂理想？感覺很不實在。運動卻不同，很直接，投放了多少，身體會告訴自己收穫什麼，是很實在的存在感，我在跑步過程中找到自己，原來我也有這樣固執的一面。」

2020年渣馬Sub-3的目標，未出發已因疫情而結束。（廖雁雄攝）

年度終極目標泡湯

跑步是一種「沒有奇蹟只有累積」的運動。即使每人的投放與收穫都不同，但可以肯定，堅持與努力是必須的。十多年後，Sing由10公里跑48分鐘，到45分鐘、40分鐘……跑到全馬Sub 4，繼而在3年前加入RMAC Elite Team，希望以2020年渣馬Sub 3為目標，一步步邁向更強。

去年他先後報了福岡與大阪馬拉松，作為渣馬前哨戰。他在福崗跑出驚喜，不但全程笑住跑，38公里後更可以放一個4分頭的配速直衝終點，信心爆滿之際，以為可以大阪跑Sub 3，為「千金先生」的目標打下強心針，一開始就快放4分20秒左右的配速，但跑到36公里左右便「爆偈」，失望回港之後為趕進度，兩天內又跑了90公里，結果受傷。

Sing立即就後悔了，渣馬怎麼辨？但渣馬因為疫情而罕有地取消了，連上線的機會都沒有。

去年福岡馬拉松，Sing本來有個不錯的開始。（受訪者提供）

解決困難只有一個方法：面對它

話雖如此，去年的經歷對Sing啟發很深，往日充滿各式比賽的跑步日常，跑手很多時太貪心多報比賽，將狀態推得太快，結果弄巧反拙。所謂訓練，就應該要有階段性的部署，比賽玩樂未嘗不可，但既然有個終極的目標，其他比賽與訓練就應該作為鋪路，即使有能力都不應去盡。

疫情肆虐，渣馬取消，卻成為Sing重新踏實面對跑步訓練的契機。他說：「假設明年年初渣馬，當下就應該以儲里數為主，待到10月、11月，再多做速度課推高狀態。這場疫情反雖然令多數跑步活動停頓，卻令我更專心做好當前練習。」

說起來好像很簡單，但疫情確改變很多以往的跑步習慣，最明顯的莫過於戴口罩跑步，對體能負擔大增，亦令不少選擇暫時放下。但對Sing來說，難度高了，應該迎難而上，愈困難便愈需要堅持，跑步可不從來都是這樣嗎？他想起未會跑步的自己，要那時的他面對這樣的環境，他應該都會逃避。現在不會的原因，是因為跑步讓他學會環境縱使惡劣，亦要堅持。

疫情令Sing更專心做好當前階段份內的練習。（廖雁雄攝）

「第一次戴口罩跑的感覺好強烈，跑2公里後，口罩被汗水濕透了，呼吸都有困難；第二次汲取了經驗，加上口罩架跑，用上以往相同的配速，平日的心率120至130左右，現在卻是150多。但是難跑了又怎樣？我卻認為這是變強的契機，雖然這種想法很不科學，但對意志的磨練，向來都不是一條公式可以計算。反正當時我們都不知什麼時候可以除口罩跑，但如果我可以堅持過來，他朝一日可以除罩跑時，我認為自變得更強。」

如是者，疫情令Sing的跑步態度反而更清晰，戴上口罩，走到人流較少的將軍澳環保大道跑斜坡，里數甚至比之前更多。從前每月累積少於270公里，現在每月都可超過300公里，是Sing心目中一個Sub 3跑手的「最低消費」，縱使狀態始終因欠缺團隊訓練而難以提升，但最起碼可以保持疫前的水平，是Sing認為面對困難時，反而更要加倍努力的成果。疫情對跑手的影響，只是外在的訓練習慣，對於內在的意志，其實亦可視為某一種強度增加的訓練。

平日的辛苦都能堅持過來，他朝一日除罩跑時，Sing相信自己會變得更強。（廖雁雄攝）

「Running Man Athletic Club」是「齊動LetZ Goal」其中一個團隊，今月定下50公里的虛擬跑目標，作為疫情略為緩和後，成員重新起步的最低下限「里數私練」。

團隊以外的齊動跑手，不能參加該團隊的私爭私練，但亦鼓勵任何跑手跟RMAC一樣努力，不妨先以「4.2公里/10公里MinPlay」為最低目標，裝備自己才能展望未來。如欲加入《Running Man Athletic Club》團隊或任何疑問，歡迎登入「齊動 LetZ Goal」Facebook專頁，inbox我們查詢。

每月MinPlay：Level 2 - 4.2公里、Level 1 - 10.0公里

什麼是每月MinPlay？

齊動LetZ Goal「每月MinPlay」，每月邀請不同跑步人作領跑手，一起跑完「Level 2-42公里」和「Level 1-100公里」的「每月最低里數」，嬴取「MinPlay虛擬章」。

由7月開始至明年1月期間，「每月MinPlay」將換上「跑向港馬」新主題，用虛擬章紀錄香港馬拉松路上的12道風景；儲齊指定數量「每月MinPlay．跑向港馬」虛擬章的跑手（詳情容後公布），明年更有機會贏取實體的「齊動港馬完賽章」；

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