聖誕大餐後必攻中長課路線　跑盡日落美景兼邊境異色｜跑步郊遊

經歷聖誕長假期，是時候來一課中長距離訓練，既儲里數，更要消脂。趁住假日走遠一點，發掘不一樣的香港，來一次跑步打卡之旅。
路線1：打卡熱點大水管 影盡新界邊境異色
長度：8公里一圈
難度：1（1-5，5為最高）
貯物及洗澡：沒有
前往方法：東鐵線上水站下車
路線：上水救護站 > 大水管 > 粉嶺公路 > 大水管 > 上水救護站（圍住雙魚河跑）
小貼士：
1）鄉郊地區，小心路上有狗屎牛屎。
2）沿路街燈極暗，不建議晚上跑。
路線2：跑友必影「千鳥居」 青公長課輕鬆跑皆宜
長度：約52公里
難度：3.5（1-5，5為最高）
貯物及洗澡：沒有
路線：青山道桂林街口 > 長沙灣 > 荔枝角 > 蝴蝶谷道 > 青公葵涌段 > 鐘山台 > 麗瑤邨 > 工廠區 > 葵興 > 大窩口 > 荃灣市中心 > 柴灣角熟食市場 > 海安路 > 青公汀九段 > 青公深井段 > 青公青龍頭段 > 青公大欖段 > 屯門公路轉車站 > 青公大欖段 > 青公掃管芴段 > 青公青山灣段 > 屯門置樂 > 屯門市中心 > 青公新墟段 > 青公嶺南段 > 青公藍地段 > 青公洪水橋段 > 青公屏山段 > 青公元朗段（大馬路） > 元朗西鐵站 > 博愛醫院 > 青公潭尾段 > 錦田河 > 青公潭尾段 > 加州豪園 > 青公米埔段 > 青公新田段 > 文天祥紀念公園 > 青公洲頭段 > 青公古洞段 > 雙魚河 > 青公古洞段 > 青公粉錦公路口
小貼士：
1）青山道人多街口多，小心過路及途人。
2）經蝴蝶谷道至青公葵涌段多上斜，較辛苦。
3）建議每4公里補水一次。
4）把握元朗大馬路補給，之後沿路基本上沒補給機會。
5）新田段、洲頭段及古洞段較多大車，沙塵滾滾，而且路面多凹凸。
路線3：將軍澳跑入布袋澳 碼頭茶座看漁港風情
按此了解：【Nikel跑跑步】跑入布袋澳盡收遼闊海景 碼頭茶座看漁港風情
將軍澳運動場前往大坳門路段
大坳門前往布袋澳路段
長度：約20公里
難度：3.5（1-5，5為最高）
貯物及洗澡：將軍澳運動場
路線：將軍澳運動場出發 > 香港單車館 > 坑口文曲里公園 > 昭信路 > 坑口道 > 清水灣道 > 復興號士多 > 勝記士多（大坳門迴旋處） > 大坳門路 > 布袋澳 > 沿路折返將軍澳運動場
小貼士：
1）補水位置包括復興號士多（去程5公里 / 回程15公里）、勝記士多（去程6.5公里 / 回程13.5公里）、布袋澳士多（10公里）。
2）沿路斜路多，上上落落。
路線4：獅子山下城中鄉 體驗另類鄰里文化
睇片按此：黃大仙｜盛載獅子山歷史的城市光影 黃大仙區獨有跑步路線
長度：約8公里
難度：2（1-5，5為最高）
貯物及洗澡：摩士公園
前往方法：觀塘線樂富站下車
路線：摩士公園 > 衙前圍村 > 啟德河 > 新蒲崗 > 東啟德遊樂場 > 四美街 >大磡村 > 星河名居 > 鳳德邨 > 鳳凰村 > 竹園邨 > 天馬苑 > 橫頭磡邨 > 摩士公園
小貼士：
1）市區中的跑步路線需要橫過不少馬路，要注意安全。
路線5：青衣自然教育徑 輕鬆上山頂睇日落
長度：約9公里
難度：3（1-5，5為最高）
貯物及洗澡：青衣運動場
路線：青衣運動場 > 海濱公園 > 翠怡花園 > 涌美路臨時遊樂場轉右上斜 > 青衣西南體育館 > T字路口轉右 > 青衣西路過馬路轉左 > 青衣自然教育徑 > 青衣自然徑最高點 > 沿青衣自然徑落長亨邨> 青衣西路過馬路轉左 > 楓樹窩體育館 > 青衣公園 > 青衣運動場
小貼士：
1）路線較多轉彎位和馬路，看地圖或橫過馬路要注意安全。
2）上到青衣自然徑，如果天氣好，可以飽覽整個葵青區和青馬大橋。欣賞日落要留意手機電量，以確保落山時開到電筒照明。
3）上落波幅比較大，前半程上居多，要留意呼吸節奏，以免橫膈膜抽筋。
4）如果想鍛煉上落斜，適合初學者，沿途整個路段都有補給（除山徑路段）。
5）夏天跑，緊記帶水和小量金錢。