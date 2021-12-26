聖誕大餐後必攻中長課路線　跑盡日落美景兼邊境異色｜跑步郊遊

經歷聖誕長假期，是時候來一課中長距離訓練，既儲里數，更要消脂。趁住假日走遠一點，發掘不一樣的香港，來一次跑步打卡之旅。



路線1：打卡熱點大水管 影盡新界邊境異色

按此睇片：北區｜沿這路線跑到異色國度 看你意想不到的色彩

（梁鵬威攝）

+ 10

長度：8公里一圈

難度：1（1-5，5為最高）

貯物及洗澡：沒有

前往方法：東鐵線上水站下車

路線：上水救護站 > 大水管 > 粉嶺公路 > 大水管 > 上水救護站（圍住雙魚河跑）

小貼士：

1）鄉郊地區，小心路上有狗屎牛屎。

2）沿路街燈極暗，不建議晚上跑。



（梁鵬威攝）

路線2：跑友必影「千鳥居」 青公長課輕鬆跑皆宜

按此睇片：荃灣｜在露草與瑠璃間 來一次青山公路52公里全走

（余俊亮攝）

+ 3

長度：約52公里

難度：3.5（1-5，5為最高）

貯物及洗澡：沒有

路線：青山道桂林街口 > 長沙灣 > 荔枝角 > 蝴蝶谷道 > 青公葵涌段 > 鐘山台 > 麗瑤邨 > 工廠區 > 葵興 > 大窩口 > 荃灣市中心 > 柴灣角熟食市場 > 海安路 > 青公汀九段 > 青公深井段 > 青公青龍頭段 > 青公大欖段 > 屯門公路轉車站 > 青公大欖段 > 青公掃管芴段 > 青公青山灣段 > 屯門置樂 > 屯門市中心 > 青公新墟段 > 青公嶺南段 > 青公藍地段 > 青公洪水橋段 > 青公屏山段 > 青公元朗段（大馬路） > 元朗西鐵站 > 博愛醫院 > 青公潭尾段 > 錦田河 > 青公潭尾段 > 加州豪園 > 青公米埔段 > 青公新田段 > 文天祥紀念公園 > 青公洲頭段 > 青公古洞段 > 雙魚河 > 青公古洞段 > 青公粉錦公路口

小貼士：

1）青山道人多街口多，小心過路及途人。

2）經蝴蝶谷道至青公葵涌段多上斜，較辛苦。

3）建議每4公里補水一次。

4）把握元朗大馬路補給，之後沿路基本上沒補給機會。

5）新田段、洲頭段及古洞段較多大車，沙塵滾滾，而且路面多凹凸。



（余俊亮攝）

路線3：將軍澳跑入布袋澳 碼頭茶座看漁港風情

按此了解：【Nikel跑跑步】跑入布袋澳盡收遼闊海景 碼頭茶座看漁港風情

西貢海一帶，跑到不同地方都有美景。（Nikel提供）

將軍澳運動場前往大坳門路段

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大坳門前往布袋澳路段

+ 1

長度：約20公里

難度：3.5（1-5，5為最高）

貯物及洗澡：將軍澳運動場

路線：將軍澳運動場出發 > 香港單車館 > 坑口文曲里公園 > 昭信路 > 坑口道 > 清水灣道 > 復興號士多 > 勝記士多（大坳門迴旋處） > 大坳門路 > 布袋澳 > 沿路折返將軍澳運動場

小貼士：

1）補水位置包括復興號士多（去程5公里 / 回程15公里）、勝記士多（去程6.5公里 / 回程13.5公里）、布袋澳士多（10公里）。

2）沿路斜路多，上上落落。



約10公里位置，就到達今次路線的半程點，布袋澳碼頭。（Nikel提供）

路線4：獅子山下城中鄉 體驗另類鄰里文化

睇片按此：黃大仙｜盛載獅子山歷史的城市光影 黃大仙區獨有跑步路線

黃大仙區是獅子山下的故事，但獅子山頂範圍其實屬於沙田區。（楊宇翹攝）

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長度：約8公里

難度：2（1-5，5為最高）

貯物及洗澡：摩士公園

前往方法：觀塘線樂富站下車

路線：摩士公園 > 衙前圍村 > 啟德河 > 新蒲崗 > 東啟德遊樂場 > 四美街 >大磡村 > 星河名居 > 鳳德邨 > 鳳凰村 > 竹園邨 > 天馬苑 > 橫頭磡邨 > 摩士公園

小貼士：

1）市區中的跑步路線需要橫過不少馬路，要注意安全。



獅子山下的雨後彩虹。因為堅持，才看到希望。（楊宇翹攝）

路線5：青衣自然教育徑 輕鬆上山頂睇日落

（盧翊銘攝）

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長度：約9公里

難度：3（1-5，5為最高）

貯物及洗澡：青衣運動場

路線：青衣運動場 > 海濱公園 > 翠怡花園 > 涌美路臨時遊樂場轉右上斜 > 青衣西南體育館 > T字路口轉右 > 青衣西路過馬路轉左 > 青衣自然教育徑 > 青衣自然徑最高點 > 沿青衣自然徑落長亨邨> 青衣西路過馬路轉左 > 楓樹窩體育館 > 青衣公園 > 青衣運動場

小貼士：

1）路線較多轉彎位和馬路，看地圖或橫過馬路要注意安全。

2）上到青衣自然徑，如果天氣好，可以飽覽整個葵青區和青馬大橋。欣賞日落要留意手機電量，以確保落山時開到電筒照明。

3）上落波幅比較大，前半程上居多，要留意呼吸節奏，以免橫膈膜抽筋。

4）如果想鍛煉上落斜，適合初學者，沿途整個路段都有補給（除山徑路段）。

5）夏天跑，緊記帶水和小量金錢。

