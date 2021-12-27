2021跑界回顧｜本地跑手疫下發威　突破「220」　金毛病逝添憂傷

今年的你，有跑好每一步嗎？每一秒跑得愜意嗎？

活在疫情相對受控的香港，還可以外出安心跑步，已算幸福。香港跑手在疫情下沒有停步，等到本地規模最大賽事，渣打馬拉松復辦。

賽事產生歷來首位本地男子總冠軍，跑界的時代巨輪才剛剛開始轉動。黃尹雋及紀嘉文先後突破香港馬拉松紀錄，突破「220」大關。

有人留名，有人告退，腳步從沒停下。



3月30日：金毛離開了

香港跑界，痛失摯友。

人稱「金毛」的業餘馬拉松好手、第二位在世界六大馬拉松達成「Sub 3」的跑手楊錦鴻，罹患肺癌，先走一步，享年51歲。

金毛起步的故事感動不少人，加入跑友行列。為了減肥，36歲才起步，愈跑愈有，六大馬拉松逐一以3小時以下成績攻克。抱着「型住跑」宗旨奔馳，以腳步感染一批又一批人，踏上跑道。

外界說金毛，大多瞬間想到「六大sub 3」。他最難忘的，還是香港那條康莊大道。

渣馬全馬難度相當高，衝破大關令金毛永誌難忘。（受訪者提供）

8月28日： 黃浩聰力拼過酷山嶽

香港跑界，立於世界。

越野跑手黃浩聰在香港山頭有幾「癲」，人所共知。今年，他再一次參戰世界越野賽殿堂，橫跨法國、瑞士及意大利的UTMB （Ultra-Trail du Mont-Blanc，環勃朗峰超級越野耐力賽）172公里賽事，以23小時17分40秒完成，總成績第10，連續兩屆登上頒獎台，為賽事中亞洲跑手最佳成績。

今年辭去消防員的黃浩聰，回憶賽事時氣溫低，不利慣於炎熱天氣訓練的他。而且賽事中經歷低溫，視野不清，曾經受傷「仆到成手血」。負隅頑抗，憑鬥志力拼，「我知道喺香港好多跑山嘅朋友睇住我，支持我，我唔可以放棄，即使做唔到目標，起碼都要盡力去做。」

黃浩聰在2021年UTMB以總成績第11名衝線，成為男子組第10名。（The North Face提供）

10月24日：香港馬拉松復辦

香港跑界，等待完畢。

香港馬拉松停辦一屆，今年又延期，終於獲得政府綠燈。從年初調到年末舉行減人數、改賽道加上多重防疫措施，從取行李到起步，改變跑手生態，港馬最後圓滿結束，叫人驚喜。

沒有海外特邀跑手參賽，本地跑手包辦所有組別的冠軍。男子組全馬，終於產生歷來首位「本地薑」總冠軍，首次參戰全馬的黃啟樂一鳴驚人，女子組全馬由奧運代表姚潔貞輕勝。黃啟樂奪冠過程相當刺激，因為出現過江龍。居港日本跑手城武雅沿途領先，把本地高手一一甩開，領先至終點前一百米，才被黃啟樂後來居上。

並排衝刺的畫面，為觀眾下深刻印象，而且同日出現兩次。男子半馬由一對老對手鬥到最後，陳家豪與紀嘉文攜手衝線。記錄上，陳家豪得冠軍，紀嘉文得亞軍。一個月後，紀嘉文登上高峰。

黃啟樂（中）最後壓過城武雅（右）。（張浩維攝／資料圖片）

12月5日：突破「220」大關

香港跑界，創新時代。

香港全馬紀錄塵封35年，黃尹雋於2019年12月中在日本防府馬拉松以2小時20分58秒刷新。事隔兩年，黃留在中國訓練，再有突破。12月4日，黃在上海參與俱樂部的練習賽，跑出2小時18分59秒，香港首次有跑手突破「220」大關，惟因比賽並非正式，故時間不確認為香港紀錄。

黃尹雋（前排左）於易居馬拉松俱樂部會內測試賽跑出比香港紀錄還要快的時間。（易居馬拉松俱樂部微博）

一天過去，惹上性侵風波的紀嘉文，低調練兵，完成港馬之後創出佳績。他在西班牙華倫西亞馬拉松，在這條著名的高速賽道跑出2小時19分48秒，時間雖超越香港紀錄，但仍待確認。

紀嘉文於華倫西亞馬拉松刷新香港男子馬拉松紀錄。（跑手堂facebook）

2021年完：When will I see you again？

香港跑界，繼續等待。

港馬2021圓滿結束，期望2022年回到年初的願望落空。主辦單位初時希望來年賽事回到2月舉行，但及後宣布要維持在年末舉行，暫定於11月20日。

而且，年末重點山賽「毅行者」及來年初「香港100」，以及打算於12月舉行的「全城街馬」，均因政府以防疫理由，不准舉行。