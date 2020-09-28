跑步｜江美儀晨早跑河背水塘大讚靚景　曾認周潤發做行山師父

江美儀星期日朝早又去了跑步！ 繼上周日約了黃翠如及唐詩詠去跑船灣淡水湖主壩，江美儀周日又出動，去到元朗的河背水塘晨跑。她大讚河背水塘的風景「靚到飛起」！

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江美儀周日在Instagram分享跑步照片，她表示：「今朝去咗河背水塘跑步，嗰度風景真係靚到飛起！」從相片得見，一身跑山裝束的江美儀到訪河背水塘的水壩，還有沿馬路跑，跑經清潭水塘。

【江美儀周日到河背水塘跑步】（按圖細看美景）

【江美儀向來有跑步行山習慣】

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江美儀今次跑步穿了Hoka的Arahi 3，而翻看她之前行山跑步的照片，她曾穿Hoka的Torrent，看來她喜歡厚底跑山鞋，是Hoka的擁躉。

【江美儀常穿Hoka行山跑步】

在江美儀的Instagram上，常見她行山跑步的照片，她近大半年去過大潭水塘、昂平、太墩、三椏村、鶴咀等郊外地方。

她之前常常加一個「我行山師傅係發哥」的標籤，例如去年11月，她分享了一張在八仙嶺影的相片，寫住攝影師是周潤發。疫情之前，江美儀常常跟周潤發一班人去行山。

上星期日，江美儀約了黃翠如及唐詩詠去船灣淡水湖主壩跑步，那天是她的49歲生日。江美儀及唐詩詠還幫助黃翠如跑了人生首個7公里！

【黃翠如、唐詩詠、江美儀結伴晨跑】

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