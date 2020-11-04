深水埗｜感受范倩怡鬧市清晨的步伐　再讀這裏的二三事｜跑向18區

跑，連繫人們與社區，賦予我城生命力。 「18區跑手」系列，透過跑步人探索香港不同角落的故事。 第一篇，范倩怡帶我們走進深水埗的鬧市綠洲，細看這區的二三事。 攝影：梁鵬威 短片：吳紀恩、吳浩然

【編按】跑步，連繫人們與社區，賦予我城生命力。「18區跑手」系列，透過跑步人探索香港不同角落的故事。

上篇回顧．第一集：

深水埗｜范倩怡：那片草地 就是跑手專屬的幸福｜跑向18區

【18區跑手．深水埗區】范倩怡。（梁鵬威攝）

這天，清晨5點，我們到達深水埗，走進范倩怡的長跑路。

清晨的深水埗，是「護士跑手」范倩怡的練跑日常。（梁鵬威攝）

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關於深水埗區的二三事：

深水埗區的面積大小

深水埗面積9.48平方公里，在香港18區之中排第16。翻查《2019年按區議會分區劃分的人口及住戶統計資料》，深水埗人口密度排第3，每平方公里有45,230人，觀塘區人口密度最高，每平方公里有61,560人。

深水埗區的名字由來

深水埗是香港較早開發的地區，早期深水埗近大角咀有一段石岸，築有碼頭。長沙灣對出的海岸相對水淺，深水埗南島（即現大角咀南昌街尾的位置）水位較深，因而得名。

深水埗區的打卡勝地

嘉頓山又名窩仔山、喃嘸山。前往巴域街，找到美荷樓旁的小路，跑上400多級樓梯，就可以登上這座鬧市中的小山。

深水埗區的文青變革

深水埗是香港最早期以紡織製衣、服裝及疋頭為主的工商業中心。即使後來工廠北移，這個社區近來更成為潮人和文青勝地，大南街一帶盡是皮革店、小物店、藝術小店和型格Cafe。