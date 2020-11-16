腳傷方知跑手的3件事　心境變顏色變　有共鳴跑友請舉手︱01跑記

不能改變現狀，就調節心情。稍安毋躁，不是說放棄。 很多事情，急沒有用，只能調節心情，例如傷患。 既然，傷患不會瞬間痊癒，就調節心情或從別處入手，漫漫長路，慢慢前行。

本月初的跑記《腳痛都想跑 右腿伸不直 能否參加紐約馬拉松虛擬賽？》，分享過右腳受傷不良於行，腳不能伸直，要一拐一拐走路。兩星期過去，傷勢漸漸好轉，可以回復間中慢跑，但不能跑太久。

傷患熬人，康復期間，身心都要適應。今篇跑記，就分享受傷後的3個改變。

1.只要有心，有痛都能練

「手痛練腳，腳痛練手」，這句話是練拳時學懂的。今次腳痛，我就坐在健身椅練胸、手臂和腹，鍛煉荒廢已久的上半身。說來慚愧，我的體脂曾維持在9%，但身為稱職的香港人，日忙夜忙，工餘時剩練跑也不足夠，鍛煉體能方面就更慵懶。體脂率於是屢創新高，跟上身肌肉相處得愈來愈融洽，不再各自為政，漸漸放鬆，「達成一塊」。

每張出拳的相都影得不清，唯有用出拳前的相（區嘉俊提供）

我藉今次機會，刺激上半身，總算略見成效，體脂率從高山走回低谷。改善外在之餘，亦安撫心靈。我漸漸好轉，就有配合適量拳擊訓練，保持身心健康。

跑手不能跑，容易擔心傷癒後未能回復之前水平，甚至覺得自己是廢物，於是急於復操，結果愈跑愈傷。經歷這一次傷患，建議大家在跑步之餘，探索其他鍛煉身體的方式。就算有傷，可以改為鍛煉別的部位，待傷患改善，再調整步伐。

2.精神太足，夜夜難眠

「眼光光，等天光」，我習慣將一天分為早、午和晚三節，一周就有21節，大概18節都有事情要做，例如記者工作、教跑、教拳、教體能、練跑、練拳等。由於生活充實，我極少失眠，大多時侯與《多啦A夢》中的大雄一樣，閉眼10秒就能入睡，發場好夢。

傷患期間，減低跑量，甚至停操，於是精力過剩。看完Netflix先入睡，半夜還是會醒來數次。夜䦨人靜，不敢有太大動靜，擾人清夢事小，擾貓清夢事大。不要驚動家貓，只好掃兩掃手機，嘗時再次入睡。每朝6時醒一醒，心想可以落街跑步就好了，可惜，還是要「忍腳」。

關燈後影不清楚，分享一張布布、丁丁午睡照。（區嘉俊提供）

3.深黃變淺黃，反映身體狀况

「深黃變淺黃」是最意想不到的事。顏色變了，是我的尿。

人所共知，喝水不足，尿液會是深黃色，跑手消耗水份多，更容易缺水。我就是表表者，疫情前習慣自備水樽還好，四圍添水，後來不敢在公眾場所的水機添水，我就缺水。近期大幅減少跑量後，尿液明顯顏色變淺。不再長期喝水不足，。

腳傷策略，跑少少，影多多。（區嘉俊提供）

當真「屙屙吓先發覺」……這一次較長的傷患，不失是重新認識身體的機會。原來因傷無法跑步，身體變化到這個地步。還是可以日常練習的日子，需要比一般人喝得更多，方可以讓身體運作良好。於是，保持喝水量卻沒有相應運動量，腎臟排出多餘水份，便成為「淺黃人士」。特此提醒跑友，無傷無病，恒常跑步，記得「飲水、飲水、飲水」，以免出現心跳加快等不良反應。

傷後3個改變分享完畢，希望關於自身傷患的分享也告一段落。還望耐心忍腳，盡快回復正常。

💡💡同場加映，川內優輝教練津田誠一的跑步哲學，按圖放大💡💡

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