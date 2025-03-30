跑步︱亞洲馬拉松錦標賽大會擺烏龍5港將4人錯名　屈旨盈變武慈英

第20屆亞洲馬拉松錦標賽，今早在中國嘉興市上演，港隊原定派出3男3女參賽，除了因工作行程上未能趕及參賽的司徒兆殷，林穎璋、莊司暘、張耀樑、屈旨盈、黃卓寧一行5人在這個不易應付的賽道，均跑出不錯成績，當中林穎璋、屈旨盈分別獲得男、女子組第七名。



可是主辦賽事的大會不知何故報錯港將名字，例如屈旨盈變成「武慈英」，5人之中只得黃卓寧一人的名字正確。



第20屆亞洲馬拉松錦標賽，5位港將（左起）黃卓寧、張耀樑、屈旨盈、莊司暘、林穎璋代表香港出賽。（田總Facebook）

林穎璋貼近PB獲亞錦賽第七名

男子組賽事，朝鮮選手韓日龍在後段一放絕塵下以2小時11分17秒封王，打破韓國選手Kim Yi-yong 2004年創下的2小時11分32秒舊紀錄，亞軍方面競爭激烈，中國跑手陳天宇以一秒之微力壓日本選手丸山龍也，以2小時11分50秒獲得亞軍。

港隊成員之中以林穎璋最快，他跑出2小時17分15秒得第7名，與他的個人最佳成績2小時15分31秒，只差1分44秒。莊司暘跑出2小時22分26秒獲第12名，張耀樑以2小時24分08秒獲第15名。

大會擺烏龍5港將4人錯名

女子組方面更出現末段絕殺的畫面，中國選手吳冰在最後150米發力，超越領先的朝鮮選手李光玉，跑出2小時26分01秒的個人最佳成績贏得冠軍。港將屈旨盈以2小時46分57秒獲第7名，黃卓寧以2小時51分09秒得第10名。

有趣的是，大會搞錯多位港將的名字，屈旨盈變成「武慈英」，林穎璋變成彷如外國人一樣的「林文森．萊斯利」，莊司暘變作「庄世榮」，張耀樑只錯一字，變成「張耀亮」，唯獨黃卓寧一人的名字正確，原因不明。

可能實在太搞笑，屈旨盈也忍不住在IG 限時動態分享「武慈英」的官方成績，還添上一句：「大家好，我叫武慈英，請多多指教！」