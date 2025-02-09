渣打馬拉松2025｜半馬頭兩名內地跑手被DQ 港將林穎璋遞補得冠軍
撰文：威廉神
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渣打香港馬拉松2025，有3位獎牌跑手被取消資格，原本男子半馬頭兩位衝線的內地跑手賀應兵及孫曉陽被「DQ」，港將林穎璋遞補得冠軍，黃冠衡及黃啟樂分別得亞軍及季軍。此外，男子十公里的第二名藍捷懷亦被取消資格，冠軍仍然是內地跑手劉艾岩，而亞軍變成第3名衝線的本地跑手黃子圖，謝俊賢遞補得季軍。
大會將於約中午12時舉行簡布會解釋DQ 3位跑手的原因，相關跑手已經離開會場，大會將通知他們DQ的決定。傳聞有個案與代跑有關。
【原先半馬拉松男子三甲】
冠軍賀應兵 1小時05分36秒
亞軍孫曉陽 1小時06分11秒
季軍林穎璋 1小時07分38秒
【最後半馬拉松男子三甲】
冠軍林穎璋 1小時07分38秒
亞軍黃冠衡 1小時07分59秒
季軍黃啟樂 1小時10分10秒
【原先十公里男子三甲】
冠軍劉艾岩 30分16秒
亞軍藍捷懷 30分16秒
季軍黃子圖 30分43秒
【最後十公里男子三甲】
冠軍劉艾岩 30分16秒
亞軍黃子圖 30分43秒
季軍謝俊賢 30分57秒
據現場記者了解，編號40083的跑手在大會的紀錄中名為藍捷懷，但認過他的外表，他其實是徐國歌。徐國歌本身也是十公里的參加者，編號40086，以第6名衝線。記者向公關查問，40086號徐國歌有沒有被DQ，公關回覆稱，因為是個人資料，不會公布三甲以外參加者的詳情。
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