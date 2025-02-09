渣打馬拉松2025｜半馬頭兩名內地跑手被DQ　港將林穎璋遞補得冠軍

撰文：威廉神
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渣打香港馬拉松2025，有3位獎牌跑手被取消資格，原本男子半馬頭兩位衝線的內地跑手賀應兵及孫曉陽被「DQ」，港將林穎璋遞補得冠軍，黃冠衡及黃啟樂分別得亞軍及季軍。此外，男子十公里的第二名藍捷懷亦被取消資格，冠軍仍然是內地跑手劉艾岩，而亞軍變成第3名衝線的本地跑手黃子圖，謝俊賢遞補得季軍。
大會將於約中午12時舉行簡布會解釋DQ 3位跑手的原因，相關跑手已經離開會場，大會將通知他們DQ的決定。傳聞有個案與代跑有關。

渣打馬拉松2025｜半馬：林穎璋本身跑第3，遞補得冠軍。（高詩琦攝）

【原先半馬拉松男子三甲】

冠軍賀應兵　　1小時05分36秒
亞軍孫曉陽　　1小時06分11秒
季軍林穎璋　　1小時07分38秒

【最後半馬拉松男子三甲】

冠軍林穎璋　　1小時07分38秒
亞軍黃冠衡　　1小時07分59秒
季軍黃啟樂　　1小時10分10秒

渣打馬拉松2025｜半馬：賀應兵首先衝線，但被取消資格。（高詩琦攝）
渣打馬拉松2025｜半馬：孫曉陽是第二名衝線的跑手，也被取消資格。（高詩琦攝）

【原先十公里男子三甲】

冠軍劉艾岩　　30分16秒
亞軍藍捷懷　　30分16秒
季軍黃子圖　　30分43秒

【最後十公里男子三甲】

冠軍劉艾岩　　30分16秒
亞軍黃子圖　　30分43秒
季軍謝俊賢　　30分57秒

渣打馬拉松2025｜十公里：內地跑手藍捷懷（左）及劉艾岩一起衝線，後得冠軍，前者被取消資格。（高詩琦攝）

據現場記者了解，編號40083的跑手在大會的紀錄中名為藍捷懷，但認過他的外表，他其實是徐國歌。徐國歌本身也是十公里的參加者，編號40086，以第6名衝線。記者向公關查問，40086號徐國歌有沒有被DQ，公關回覆稱，因為是個人資料，不會公布三甲以外參加者的詳情。

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