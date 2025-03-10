跑步︱屈旨盈為期6年糾結終化解　穩定配速名古屋女子馬拉松創PB

香港長跑好手屈旨盈（Crystal）周日（9日）在名古屋女子馬拉松跑出2小時43分46秒的個人最佳時間（PB），達成6年前轉當全職運動員時許下的目標，賽後受訪時直言：「整體跑到呢個時間好開心」。



首戰女子馬拉松，Crystal今次賽事遇到不少障礙，全程遇上大風，加上名古屋馬彎位甚多，不熟路之下也令她跑得保守一點，幸而今場做到賽前部署，成績喜出望外。



香港長跑好手屈旨盈（Crystal）。（資料圖片）

一個為期6年的糾結

屈旨盈曾為衝擊東京奧運馬拉松參賽資格，2019年毅然轉為全職運動員，經過年半時間努力未能達標，她在2021年9月重執教鞭，依然未放棄跑步。她當年已定下2小時43分的全馬目標，可是全職工作之下「里數好低」， 就算近期參加10000米及半馬的時間都不錯，令她有想過今次或能做到，同時又不想在賽前寄予太大期望。

她認為，這是一個「應該一早要做到」的時間，「吸取之前的教訓，頭段不敢開太快，前面都有少少忍腳，半程控制在1小時21分左右。」後半程她將配速穩定地維持在每公里3分51至56秒之間，「後面無跌速就賺」，Crystal自言「無諗過做到」。

屈旨盈屈旨盈在名古屋女子馬拉松跑出2小時43分46秒的個人最佳時間。（資料圖片）

首戰女子馬拉松一個大不同

一個長達6年的糾結，跑出一場精彩的馬拉松終於解決。一切當然得來不易，比賽期間名古屋太陽甚猛，Crystal說她不怕曬，「太陽無所謂，我有太陽眼鏡。不過今日全程好大風。」名古屋馬路線來來回回，她以為去程時逆風，回程時應該變成順風罷，不知何故結果還是一樣，就是「全程都好大風」。

她首次參加「純女子馬拉松」，跟過往在東京馬、渣馬等賽事有男跑手「擋風」不同，也令她大感不慣。「頭10K都有幾個女仔拍住跟，後面真係一個都無」，無人跟，又無人擋風之餘，初戰名古屋馬的她因為「唔熟路」，每次轉彎時都要費神望清楚。幸好這些不利條件未有影響她今場發揮，更將兩年前創下的PB推快1分37秒，在約2萬位跑手中獲得第28名。

屈旨盈出戰2025年名古屋女子馬拉松的分段時間。（名古屆女子馬拉松官網）

前列跑手曾在23公里集體入錯路

不止Crystal唔熟路，事實上今場比賽身處前列跑手一度在23公里處集體出現小狀況，當時一位非洲跑手錯誤跑進賽道旁邊的傳媒車通道，不料她身後的多位跑手跟隨其後齊齊跑錯路，產生一點小混亂，幸得一位日本跑手及時舉手示意正確的方向，眾人才狼狽地從傳媒車通道跑回賽道。

名古屋女子馬拉松前列跑手一度在23公里處集體出現小狀況，當時一位非洲跑手錯誤跑進賽道旁邊的傳媒車通道，不料她身後的多位跑手跟隨其後齊齊跑錯路。（直播截圖）

屈旨盈的成績曾一度停滯不前，到今年屢創PB。（資料圖片）

近月不同距離屢創佳績 原因「我都唔知」

Crystal去年一度受傷71天，去年12月15日臺北馬拉松的半馬賽事是她傷癒復出首場比賽，驚喜地跑出1小時18分44秒，時隔4年再譜PB。自此之後一路維持在最佳作戰狀態，今年1月她在田總主辦的季前田徑測試賽以36分48.62秒刷新10000米PB，繼而在上月渣打香港馬拉松半馬賽事，以1小時20分06秒獲女子全場第三名，半馬成績再次貼近1小時20分大關。

到今次在名古屋寫下2小時43分46秒，對於這陣子的好狀態，她坦言原因「我都唔知」，「有機會是傷咗休息一輪之後，訓練再畀心機啲。」

她在名古屋比完賽旋即在周日下午乘飛機回港，3月尾會代表香港出戰在中國嘉興市上演的亞洲馬拉松錦標賽，時間所限接下來的訓練會以調整為主，亞錦賽的目標以爭取較佳名次為主，不求造時間。之後會先休息一下，再定未來的比賽目標，其中一個焦點賽事是今年10月的全運會。