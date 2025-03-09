跑步︱屈旨盈傷癒復出愈戰愈強　名古屋女子馬拉松2小時43分創PB

香港長跑好手屈旨盈持續維持近期上佳狀態，繼去年12月臺北半馬刷新個人最佳時間（PB），今年1月突破10000米PB，2月在渣打香港馬拉松出戰半馬賽事跑出1小時20分佳績，今日（9日）出戰一年一度的名古屋女子馬拉松以2小時43分46秒，將兩年前創下的PB推快1分37秒，在約2萬位跑手中獲得第28名。



香港長跑好手屈旨盈。（資料圖片）

屈旨盈近月不同距離屢創佳績

正職為學校老師的屈旨盈，昔日曾為衝擊東京奧運馬拉松參賽資格，在2019年毅然轉為全職練跑，就算經過年半的努力最終未能達標，加上新冠疫情來襲，2021年9月重執教鞭，她依然未放棄跑步。

近年她的成績看似無大突破，尤其2019年在波蘭上演的半馬世錦賽寫下1小時19分08秒後，近年便未曾跑進1小時20分內。不過在2024年經歷傷患，受傷71天，去年12月15日臺北馬拉松半馬賽事是她傷癒後復出首戰，驚喜地跑出1小時18分44秒，時隔4年再譜PB，自此之後一路維持在最佳作戰狀態。

今年1月，她在田總主辦的季前田徑測試賽以36分48.62秒刷新10000米PB獲得亞軍，僅次本地長跑「一姐」姚潔貞，較她2023年2月在本地田徑系列賽寫下的個人最佳時間快近7秒；繼而在上月渣打香港馬拉松半馬賽事，以1小時20分06秒獲女子全場第三名，半馬成績再次貼近1小時20分大關。

屈旨盈的成績曾一度停滯不前，到今年屢創PB。（資料圖片）

名古屋女子馬拉松全程維持穩定高速

由去年12月的臺北半馬、今年1月的10000米、以至渣馬半馬連創佳績，都反映她狀態正佳。屈旨盈的全馬PB也是2023年所創，當年3月她在日本東京馬拉松跑出2小時45分23秒，是繼2019年東馬跑出2小46分38秒後久違的突破。

今日名古屋太陽頗猛，不算易跑，不過Crystal頭10公里開出每公里3分46至47秒相當快的配速，那是相當於2小時40分內完成全馬的時間。之後10公里她稍為「收油」，調整度每公里3分55至56秒配速。1小時21分29秒跑完半程，她在之後5分里又將配速提升回3分51秒，並一路持續維持在3分56秒樓下，順利以2小時43分46秒，刷新全馬PB。

屈旨盈的穩定表現也令她在今次賽事排名節節上升，由開賽時的第42位，到最後以全場第28名完賽。

屈旨盈出戰2025年名古屋女子馬拉松的分段時間。（名古屆女子馬拉松官網）

35歲的「Miss Vut」努力多年，終於達成心願在馬拉松亦寫下PB，上月她在渣馬半馬賽後曾表示：「今年好開心返到自己滿意的成績，1：20：06（1小時20分06秒），其實踏入維園見到1：19（1小時19分）係surprise（驚喜），無諗過喺咁有挑戰性嘅路段都接近1：19，望住1：19轉1：20的確有少少可惜，不過都已經盡力衝了。」

在不算易跑的渣馬跑出不錯成績，她果然一到日本便能在名古屋相對平坦的賽道發揮水平，再次帶來個人突破。身為全職老師，高水平長跑訓練之路並不容易，賽後她已立即由名古屋趕乘飛機回港，相信今次她應該相當滿意今次賽事成績。