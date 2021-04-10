跑步｜歌頓遊子七旬跑出英國紀錄　跑壇長青樹曾戰首次奧運全馬

撰文： 何偉畧 最後更新日期： 2021-04-10 19:52

英國月初一場馬拉松賽事，出現一項先進組紀錄。一名女跑手不消3小時30分完成賽事，刷新英國70歲以上女子全馬紀錄，成績甚至快過同齡組別的世界紀錄。 刷新紀錄的跑手有一副東方臉孔，名叫歌頓遊子。新一輩或許聞所未聞，中年朋友或許依稀有點印象。她是香港長跑界名將，曾參加首次奧運女子馬拉松。

根據報道，歌頓遊子在本月3日在英國溫莎（Windsor）附近的多尼湖（Dorney Lake）參加馬拉松。該處由人工開鑿，呈長方形，曾舉行2012年倫敦奧運划艇賽事，可知賽道較為平坦。

比賽當天為攝氏6度，風勢緩和，她速度穩定，頭半程耗時1小時43分7秒，後半程稍為減慢，最終跑出3小時29分1秒，較2017年的英國70歲女子馬拉松紀錄3小時35分11秒，快超過6分鐘，亦較世界先進田徑會（World Masters Association）公認的同齡紀錄為快。不過，歌頓遊子的成績雖獲認證，才會被認可。過往亦有跑手超越紀錄，但成績未有認證。

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歌頓遊子年屆七十，狀態依舊「弗」！（Twitter/Mark Easton）

歌頓遊子本為日本裔跑手，原名長谷川遊，於1980年活躍於香港的長跑賽事。她婚後選擇歸化，代表香港田徑隊，曾出戰1983年世界賽及1984年洛杉磯奧運，該屆奧運首設女子馬拉松，當時成績為2小時46分12秒。她在本地賽事屢獲殊榮，包括兩屆香港馬拉松冠軍等。歌頓遊子的個人最佳時間則為2小時38分32秒，於1987年於香港跑出。

歌頓遊子（左）在2016年香港馬拉松應邀回港，與不同世代的「女氣袋」陳敏儀（中）及姚潔貞（右）同台。（資料圖片/李思詠攝）

移居英國後，她繼續積極參加長跑及越野賽事，在所屬分齡組別經常創出佳績。2016年曾應邀回港，擔任香港馬拉松的大使。前年柏林馬拉松，她以3小時19分37秒完成，創出歷來68歲人士世界紀錄，亦為英國65歲以上女子馬拉松歷來第3的時間。

歌頓遊子在英國仍不時出戰跑步賽。（Twitter/Christopher Westcott）

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