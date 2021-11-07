跑步｜冷鋒到翻風又乾燥　跑前做好保濕帶備輕便外套保溫

秋涼了。

暖和天將在今晚（7日）開始轉為清涼。一道冷鋒今晚過境，明早醒來，氣溫大約下跌攝氏6度。跑友今晚起出外練跑，除了考慮改變基本配備，出門前後要做足準備。



天文台預報本周日有冷鋒橫過華南沿岸，加上強烈東北季候風影響，星期一起氣溫下跌。星期日氣溫介乎23至29度，星期一會跌至17至23度。

（天文台網頁）

廿度左右的天氣，只有幾陣驟雨，相當適合跑步。不過，天氣不再和暖，短衫短褲之外，或要開始考慮穿上保溫的緊身衣物。留意本周大部分時間，相對濕度介乎35至65%，頗為乾燥。此外，星期一北風增強，離岸及高地更升至7級。

跑步前後，帶備風褸或外套，有助保暖，減低患病風險。當然，你也要準備收藏好口罩。（張浩維攝）

天氣轉變，跑步要應變，從出門前開始。乾燥大風的日子，出門前宜在沒有衣服遮蔽的身體部位，例如臉、嘴等，塗上潤膚品。跑步的路線亦應考慮改變，因大風會加速熱能流失，消耗體力更快。避開當風的海濱地帶，改為跑內街或高樓遮蔽的地區。

（盧翊銘攝）

同時，一件輕便、易於收藏的風褸，可以方便你隨時添衣，避免跑步時或完成訓練後失溫或著涼。留意身體停止運動，開始恢復，免疫系統此時會稍為轉弱，抵受寒冷的能力較低。

延伸閱讀：天冷運動5大因素猝死風險高

▼了解運動猝死風險：（按圖了解👇👇👇）

+ 6

天氣轉涼，回家當然會洗熱水澡，不應一開始就「照頭淋」。先用手腳接觸，適應水溫，慢慢加熱才沖勻全身。一下子開盡熱水，身體血管擴張太快，血液流量改變，或會引致頭暈。

▼猝死前的10大先兆（按圖👇👇👇）

+ 6

💡💡同場加映：註冊營養師潘德翹建議的十大跑步飲食貼士💡💡