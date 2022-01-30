跑步｜港產教師柬埔寨以身作則　疫下領跑孩改變當地跑步風氣

香港的跑者飛到海外參賽，寓跑步於旅行是閒事。疫情限制外遊，香港跑手依然傳來捷報。

李燕玲（Elaine）三年前遠赴柬埔寨，服務當地孩童。本月初，她在世界文化遺產吳哥窟，奪得吳哥國際半馬的冠軍。由她憶述今回賽事的經驗，能夠鼓勵孩子跑出去，意義比得獎更為重要。



賽事來到26屆，是該國兩年首場實體賽，逾二千跑手之中，約有兩百多位外國人。李燕玲發揮她「千金小姐級」實力，以1小時35分10秒得到女子組冠軍。「零晨5:30分開始的賽事，跑道上是沒有街燈，四周一片漆黑，只聽到參賽者的呼吸聲和腳步聲」。

李燕玲的成績，比柬埔寨本土跑手的紀錄快。（受訪者提供）

李燕玲於2018年辭去香港的教職，赴柬埔寨從事教會工作，在彼邦當老師，服務小孩。摸黑前行，她習以為常。柬國跑步文化仍在起步階段，設施和賽事稍有不足，環境的限制，阻不了她。

「跑孩Su Su」成員Sreyleap及So Kung分別奪得5K的亞、季軍。 （受訪者提供）

換了地方，跑步習慣不變，只是如此簡單純粹的事，來到異地變得毫不簡單。「當地人沒有跑步習慣，平民只穿拖鞋，甚至赤腳，所以難買跑鞋。而且，女性地位低，治安又差」，她說柬國文化仍保守，人們對女性穿背心短褲走在街上，有所不滿。種種因素，使她在調整出艱苦的練習方式，「為了找平坦的水泥路，會在清晨時分偷偷在工地上跑」。

登上頒獎台，還帶動孩子跑起來。（受訪者提供）

她想改變現狀，引領孩子跑出去，於是在教職之外，成立第一隊青少年福音跑會「跑孩Su Su」，「Su Su是柬埔寨語『加油』的意思，希望讓每個跑步的孩子能感受愛，分享愛，和慢慢發現對跑步的熱愛」。跑隊不收費，靠來自香港的捐獻營運，希望讓孩子加入跑手行列。跑隊不僅提供物資，還有知識，例如飲食和營養等。成立兩年多，現在有逾五十人，今次賽事便有兩位「跑孩」初次參賽，分別得到5公里的亞、季軍。

李燕玲說柬埔寨與疫情同行，將陸續舉行賽事，希望讓跑孩爭取好成績。（受訪者提供）

天亮了，開始加速，吳哥窟的日出美景乍現眼前。跑步過程艱苦，衝線一刻總是甜。李燕玲自言心懷「唔跑會死」的跑者執着，一步步改變當地人對跑步的看法。這一次賽事完結，又進入下一階段，「今年目標是繼續帶領跑孩，衝擊柬埔寨大賽的十公里，半馬和全馬女子紀錄。讓更多本地人可以知道女生跑步，很健康，很美麗，也很應該的事」。