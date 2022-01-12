跑步｜美國跑手誇張壯舉　95天連跑全馬破紀錄仍挑戰目標失敗

跑手挑戰全馬十分普遍，惟95日跑畢95個全馬的壯舉，只有這人能做到。

美國越野跑手艾莉莎卡拉克（Alyssa Clark）去年連續95天跑完馬拉松，近日終收到健力士世界紀錄證書，確定她是世上唯一。



一切源於新冠肺炎。

與丈夫在意大利生活的卡拉克在2020年3月展開這馬拉松長征，不過起初她並沒有創紀錄的野心，更無破紀錄的概念。

95日跑畢95個全馬的壯舉，只有卡拉克能做到。（Instagram）

當時疫情籠罩歐洲，被逼居家隔離的卡拉克與你我一樣，待在家中不是進食就是看電視。惟跑步是她的日常，而她亦堅持每日在跑步機上跑足全馬距離，至度過了第30天，友人就是告知她已接近世界紀錄的一半。

95日跑畢95個全馬，源於新冠肺炎。（Instagram）

「原紀錄是61日」，卡拉克終對紀錄有點概念，並以破紀錄為目標。至第61天，她的計劃路出現沙石，那時候丈夫因為在海軍服役，被調回美國。那時候因疫情影響，出境意大利的商業航班並不多，因此夫婦二人乘坐軍用貨船先前往德國轉機。為不令挑戰斷纜，船一泊到碼頭，卡拉克馬上找到跑步機完成42.195公里。

在卡拉克的跑步路上，丈夫給予無限支持。（Instagram）

誰料到在第75天，卡拉克開始厭倦這項挑戰，並設下100天為最終目標。到第96天，她終碰上最大障礙。那天她如常跑步，惟跑至12公里時胸口疼痛，接連咳嗽不適。送院檢查後，證實她與丈夫都感染新冠肺炎，挑戰終止。

卡拉克（Alyssa Clark）近日終收到健力士世界紀錄證書，確定她是世上唯一。（Instagram）

「95天95個馬拉松，跨越3個國家。在近38度高溫下跑過、凌晨跑過、獨自在跑步機上跑過，也和我最好的朋友一起跑過，我將永遠記住這段旅程。但是，現在是時候停止了。這幾乎成了我日常生活的一部分，而在新冠肺炎疫情中，日常生活受到如此多的干擾，我認為馬拉松確實給了我一天的目標。」卡拉卡說。

紀錄停留在95天，一切終於新冠肺炎。