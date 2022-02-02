美國爸爸推BB車跑4個400米　三度挑戰終創下健力士世界紀錄

健力士世界紀錄千奇百趣，有1分鐘連射31個三分球紀錄、亦有連續95日跑馬拉松紀錄、更有連續24小時踏單車發電紀錄。近日美國一名爸爸就推着女兒在運動場上創下一項新的健力士世界紀錄。



一名來自美國佛羅里達州的爸爸Rob Holcomb，近日就推着嬰兒車，好讓女兒也感受一下跑步的速度感。他推着女兒Greta以4分53秒內完成了4次400米，創下新的健力士世界紀錄，舊紀錄為4分57秒。

Rob Holcomb以4分53秒內完成了4次400米，創下新的健力士世界紀錄。（網上圖片）

這次非Rob首次挑戰，之前兩度失敗，只能跑出4分58秒及5分03秒。事實這樣的紀錄也有一定難度，某些規則是必定遵守紀錄才被承認，例如嬰兒車內必須有小孩、比賽過程中嬰兒車的輪子都必須保持在地面上。

這項紀錄的規則包括嬰兒車內必須有小孩。（網上圖片）

Rob接受當地媒體採訪時指出，前兩次的失利因碰到強風等狀況導致無緣打破 ，然而今次在理想天氣下順利完成，打破紀錄並且向前推進了4秒。

你也許不知道的世界紀錄（按圖放大）

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