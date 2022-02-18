馬拉松｜傑祖基下月首戰東京馬拉松　Sub2之神心中仍有一種期許

肯尼亞「Sub 2氣袋」傑祖基（Eliud Kipchoge）去年贏得東京奧運男子馬拉松金牌後，一直休養生息，今天（18日）他終於公布新動向，就是下月重返金牌英雄地東京，首次角逐東京馬拉松。



傑祖基表示：「從我的訓練周期一開始，就以東京馬拉松為目標。我可以告訴大家，我已準備就緒。」傑祖基至今跑了六大馬拉松中的三大，包括柏林馬拉松、倫敦馬拉松及芝加哥馬拉松，其中2014年於芝加哥封王，2015、17及18年稱霸柏林，2015、16、18及19年在倫敦摘冠，貴為世上首個突破馬拉松Sub2的跑手兼世界紀錄保持者及兩屆奧運金牌得主，他也像廣大跑手一樣，有一種盼望。

獎牌不嫌多，傑祖基贏了兩屆奧運金牌，卻對從未到手的「六星獎牌」虎視眈眈。（Getty Images）

獎牌不嫌多，傑祖基贏了兩屆奧運金牌，卻對從未到手的「六星獎牌」虎視眈眈。（Getty Images）

「我有個夢想，就是在職業生涯中贏盡六大馬拉松，然後得到一面六星獎牌！我很感恩一直在這個旅程中努力，而且已完成半程了。」傑祖基把目標鎖定於餘下半程，跑友們又可期許未來可以看這位「跑神」獻技了。