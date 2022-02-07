跑步｜大迫傑宣布復出擬戰巴黎奧運　東奧後半年靜極思動

日本馬拉松前紀錄保持者大迫傑，去年8月東京奧運前預告退役，把奧運馬拉松視終極一戰。
半年過去，大迫傑着力培育新一代跑手，又成立跑隊，似離開又沒有離開跑步。靜極思動，30歲的他宣布復出。
大迫傑今早在社交媒體及網頁發文，題為「再跑吧」，又有短片把「大迫傑引退」劃去，宣布再戰跑道。他在帖文指，跑步引領他向前，把各種雜音拋之腦後，「現在只想再比賽，純粹地，直接地跑」。他自言性格上「心動不如動」，趁熱情未冷就要行動，「跑完，又開始想跑。就再開始吧，再次，再一次」。
日本媒體引述大迫傑的相關人士，大迫傑本月中會召開記者會，且已重新投入練習，有意爭取出戰2024年巴黎奧運馬拉松。
東京奧運馬拉松舉行前一星期左右，大迫傑突然宣布在東奧馬拉松後退出職業賽事。他解釋2013年東京獲奧運主辦權，他已視東奧馬拉松為運動員生涯最高目標。他為了不讓自己抱着「仲有下次」的心態，視之為終極一戰。他在炎熱天氣下，跑出第6，為近屆奧運日本男跑手最佳名次。退役後，他投入有份創立的「Sugar Elite」計劃，着手提攜後輩，亦有參與評述工作。
大迫傑最後一戰（按圖放大）
+4
黃浩聰破HK4TUC紀錄全歷程 鳳凰徑極狼狽飲廁所水兼有幻覺｜四徑跑鞋2022｜adidas TAKUMI SEN 8實測 小腿負荷以外隱藏更多細節跑步｜港產教師柬埔寨以身作則 疫下領跑孩改變當地跑步風氣全球最凍馬拉松 零下53度跑到眼眉結霜 有個地方令跑手脫光衣服東京馬拉松邀傑祖基初次登場 疫情正升溫來日障礙重重｜跑步跑步｜美國跑手誇張壯舉 95天連跑全馬破紀錄仍挑戰目標失敗