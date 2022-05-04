跑步｜號碼布連名字都沒有　10000米令法拉「食塵」的業餘跑手

奧運4金名將法拉（Mo Farah）在周一（2日）的「Vitality London 10000」滿血回歸，相隔11個月首度參賽卻以4秒之差，敗予一名默默無聞的業餘跑手Ellis Cross，讓中長跑之王法拉不禁質疑不復當年勇。



法拉這個名字在跑界並不陌生，39歲的他曾奪得2012、2016年兩屆奧運5000和10000米金牌，但在去年6月東京奧運選拔賽落選後，暌違近11個月在「Vitality London 10000」賽事復出，未料殺出一個「程咬金」，被號碼布上連名字都沒有的業餘跑手，以28分40秒、4秒之差擊敗。

法拉（藍衫）11個月以來首再參賽，是賽事焦點跑手。（Vitality London 10000 Facebook）

法拉以28分44秒完成，比他的個人最佳時間慢足1分鐘，他賽後坦言：「我已不再年輕，需下很多苦功重返比實狀態，重拾佳態。」

他又謂：「已有至少20年了吧。自我被業餘跑手擊敗，但他做得很好、很專注。」法拉大方稱讚對手Ellis Cross。

25歲的Ellis Cross擊敗法拉率先衝線，成為跑界話題。（Vitality London 10000 Facebook）

相比法拉4面奧運金牌的跑步巨星地位，Ellis Cross卻是一個相對不為人知的存在。作為一名大學3年級生，他在2016年和2017年連續贏得英國全國U20越野賽冠軍，但從那時起，他在10公里的路跑僅以29分53秒寫下5公里的個人最佳時間。

Ellis Cross是兩屆英國全國U20越野賽冠軍。（Instagram）

以非精英跑手參賽的Cross，不僅是自付37英鎊（約362港元）報名費，甚至號碼布上沒有名字，是一名寂寂無聞的參加者。他更在賽前一天於兼職的跑步用品店工作了一整天，他甚至曾對同事開玩笑：「我明天與法拉一起比賽，我贏了怎麼辦。」

Cross以前5為目標，卻沒想到能跑出個人最佳成績，取得第一名。他興奮說：「我擊敗了一個像偶像一樣的人，我簡直不敢相信，直到距離終點前20米，我才敢相信，並盡全力衝線。」

他續說：「我無法解釋那種感覺，它是壓倒性的。法拉在全世界都廣為人知，我在他的擅長距離上擊敗他。沒人知道我是誰，但人群在歡呼。」

Ellis Cross以4秒之差擊敗法拉（左）。（Vitality London 10000 Facebook）

39歲的法拉在賽後對記者坦言，田徑場的生涯已接近結束，他指曾與太太商討退役，「（比賽）測試你的身體，並看看你在哪裡真的很重要。我很喜愛跑步，但你知道總要作一個對的決定。」法拉透露雖來不及預備出戰7月的世錦賽，仍未完全放棄8月的英聯邦運動會與歐錦賽。