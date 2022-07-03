黃尹雋成首個突破30分大關香港人　改寫10K港績再揭歷史一頁

香港長跑再次因為黃尹雋揭開歷史一頁。他今早於澳洲黃金海岸馬拉松的10公里賽事跑出29分27秒，改寫自己保持的香港紀錄，終於達成3年前的願望，突破30分鐘的大關。



2019年10月的香港10公里挑戰賽，黃尹雋以30分51秒打破當時塵封15年的香港紀錄，一戰成名，此後更幾近壟斷香港長跑，接連刷新5000米、15公里、半馬、全馬港績，2020年亦再次推前10公里至30分41秒。

他3年前首次改寫香港紀錄時，衝線一刻已想：「如何跑到29分鐘？」結果疫情令全球比賽大減之下，等了3年方達成心願。今晨黃金海岸馬拉松，他於男子10公里跑出29分27秒，成為首個突破30分鐘大關的香港人，再次揭開香港長跑歷史一頁。這個時間亦令他殺入三甲，勇奪亞軍，冠軍跑手Isaac Heyne的時間為29分03秒，季軍Aaron Spiessberger Parker則跑出29分33秒。

3年來，黃尹雋沒有因為疫情而停步，當上全職跑手後，去年隻身到上海易居馬拉松俱樂部訓練，早前更遠赴美國練兵，如今終於練出成果，沒有白費努力。