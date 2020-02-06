【跑步人誌．黃尹雋】哪怕目標是一千光年遠　他夠膽踏出第一步

從福岡返回香港的航班，黃尹雋吃過飛機餐，還一口氣吞掉兩、三杯士多啤梨雪糕。不是因為飛機的雪糕特別好吃，只是他想起過去為了備戰這趟防府馬拉松，對所有零食忍口，如今比賽完了，終於可以放縱。 「飛去日本嗰杯Haagen-Dazs呀，我食咗一啖咋，就要放番低喇……」 位於山口縣的防府，從1970年開始，每逢12月第三個星期天，都會舉辦一年一度的馬拉松大賽。這場比賽又稱「若手の登竜門」，大意是年輕人的發跡地，曾在波士頓馬拉松封王的日本「最強市民跑手」川內優輝，都是防府馬拉松冠軍常客，今年賽事更是他的第一百個馬拉松比賽。有爸媽陪伴飛到日本的黃尹雋，真的在此地一戰成名，他以2小時20分58秒刷新男子馬拉松香港紀錄。這個紀錄塵封35年，洋將Paul Spowage 1984年在倫敦馬拉松跑出2小時21分10秒的舊紀錄時，23歲的他還未出生。 這是黃尹雋兩個月內刷新的第三個港績。2019年10月27日，香港10公里挑戰賽，他跑出30分51秒，改寫三項鐵人李致和於2004年跑出的舊紀錄。6天後轉戰澳門亞洲城市田徑邀請賽，又以14分50.78秒打破5000米港績，舊紀錄更是41年前的事；男子馬拉松則是12月15日的比賽，從第一到第三個紀錄，才短短50天。 歷史終被改寫，後人比前人進步，就如黃尹雋所言：「社會run緊架嘛，可以進步得慢，但唔應該退步，冇理由退步。」 攝影：潘思維；影片：吳浩然

黃尹雋打破塵封35年的香港馬拉松紀錄，「一哥」卻不是什麼神童跑手，他的成長如你如我，誰說香港人不能？（潘思維攝）

鳳凰村，黃大仙與鑽石山交界一隅，環鳳街、金鳳街、銀鳳街環環相扣，舊式車房工人竄進車底工作，弄得滿身污黑，藥材舖貓店長躺在一排梧州蛤蚧旁邊，慵懶地享受街頭日光浴。這是黃尹雋成長的地方。

「我由出世就住黃大仙，從沒搬走，平時慢跑都在這區的『私家路』，沿路有斜路、紅綠燈，非常多人，除了練耐力，也練忍耐力。」

私家路是這樣的：從鳳凰村跑落黃大仙，經東頭邨到九龍城，跑過聯合道斜路上竹園為終點，如果想儲里數，他會從聯合道上九龍仔公園繼續跑，「條路唔好跑，但跑極唔厭，由細到大嘅環境，冇話鍾唔鍾意，因為已經係我一部分」。大概只有九龍區才有如此充滿香港特色的跑步環境，密集的紅綠燈、延綿的車龍、川流的人群，卻孕育了香港馬拉松「一哥」。

走在街上，或許你不知道黃尹雋是誰，但他仍默默為自己喜歡的事努力，追求心中的quality of life。（潘思維攝）

黃尹雋也不是從小就跑。他就讀慈雲山保良局錦泰小學，靠讀書成績考進喇沙書院，課餘打籃球、游泳、射箭、彈琴、玩敲擊樂，鋼琴和敲擊樂都考到八級，至於跑步，因為中六一次體育堂跑了班中第一，老師才叫他參加學界越野賽。

後來升上理大，師兄知道他跑過學界，叫他去田徑隊訓練，練了一個月參加大專越野賽，成績是三十名打後，他立志「明年請早」，早在暑假便備戰大學二年班的比賽，那年他跑進前十，取得第8名。「練了兩、三個月就明顯進步，我可以跑進頭五、甚至前三嗎？」他用行動找答案，每星期跟住教練按訓練計畫練習，三年班跑了第2、四年班跑了第3，2019年更取得世界越野錦標和世界大學生運動會半馬拉松資格，穿起港隊戰衣征戰。

4年大學生活在跑道上匆匆過，同學紛紛投身職場為人生打拚，黃尹雋在跑步與工作之間，沒怎麼掙扎就選擇跑步，並攻讀中大運動科學碩士。

黃尹雋是獨子，父母讓他選擇自己的路，教多少年輕人羨慕？（潘思維攝）

外國跑手故事啟發 「別人做到，我也能」

晚上的斧山道運動場，橘紅色的400米跑道，有老人家帶孫兒散步，也有跑班同學集體衝圈。黃尹雋架着幼框眼鏡，穿上灰色跑衣，本來不顯眼，但他那雙螢光粉紅跑鞋，還有平均而有力的步伐，在跑道上突圍而出。

「跑12K，3分35（指每公里配速），唞5分鐘再跑1K，3分正，好驚爆呀，逢星期一都跑強度」。這是黃尹雋從防府回港後最辛苦的兩課之一，當日他早上先來一課40分鐘輕鬆跑，吃過午飯，下午休息、發呆、睡覺，晚上再練習。兩年以來，他一直過這種生活。「賺幾年錢，到三十歲我仍然可以出來跑步，但一定不可能跑210（即2小時10分），最多跑個220已經好好，現在我100% devote去做，就有機會跑進210。」

210是，比香港紀錄快10分鐘，比世界紀錄保持者傑祖基慢9分鐘，比亞洲長跑強國日本的全國紀錄慢5分鐘，如此水平的跑手在日本以百計算。所以，當香港跑界為這個認真跑了才四、五年的年輕跑手，改寫一堆「擺到封塵」的紀錄而歡呼拍掌時，黃尹雋除了在回程航班吃三幾杯雪糕、賽後放假十天可以稍稍放肆吃麥當勞，都沒有歡天喜地慶祝，「視野不應局限於香港紀錄，日本中學生都比我跑得快，Kipchoge的1:59 Challenge我才跟到3000米，香港紀錄是達到更高目標的一個過程」，肯尼亞跑手傑祖基早前突破兩小時的馬拉松大關，黃尹雋嘗試隔空比拚，以傑祖基1小時59分40.2秒的步速，計算自己能跟上多少路程。

「點解跑得快？」「瞓得好，食得好。雪糕唔食，唔健康唔食。」（潘思維攝）

父母放手 走自己的路 追求自己的Quality of life

黃尹雋談跑步，說的大都是外國跑手的故事，他隨手抽起放於睡床旁邊的那本《A Perfect Mile》，講述上世紀五十年代，三個來自英國、美國和澳洲的跑者，如何各自為了突破4分鐘跑1英里這道坎而努力；他也談到紐西蘭孖仔Robertson兄弟（Zane及Jake），在連食水都要出城買的肯尼亞苦練，或者挪威Ingebrigtsen三兄弟（Henrik、Filip、Jacob），從小接受氣袋爸爸特訓，中學階段已跑出世界級水平。在他眼中，別人的故事不是證明外國跑手有多勁、或者香港跑手如何遜色，「要看看他們做過什麼、devote幾多，他們全職跑步，100% devote，香港跑手做不到，但至少要盡力做好運員的本份，我自己又devote幾多？跑步可以進步得慢，但不可以沒進步」。

鋼琴上是小時候的相片，旁邊卻是一列的跑鞋。（潘思維攝）

當然，devote背後要先無後顧之憂。黃尹雋的父母從來與跑步沾不上半點關係，即使身在防府現場支持愛兒，對於打破香港紀錄，網民當刻反應似乎比他倆更熱烈。

黃媽媽說自己只會喊「加油加油」，也笑說「阿仔未畀家用」，臉上卻是滿足的笑容，廳中雪櫃也貼上兒子的新聞剪報；穿上兒子跑會T恤的黃爸爸言簡意賅：「時代不同了，既然環境許可，為何不讓年輕人走自己的路？」

黃尹雋也自知，不至大富大貴但至少不用愁養家，令他有條件devote去跑：「香港地，如果只求溫飽生存，應該死不去，我想在生存以上追求多一點。大家對於『成就』的定義不同，作為跑手，我想做最優秀，這刻我是香港最好，但我想去到亞洲甚至國際，都是優越的一群。我的性格不甘於平庸，工作以外，我更想在自己喜歡的事情上追求令人記得的成就，那是一種quality of life。我知，沒錢什麼都做不到，但當社會望的只有『錢』，還可以稱為社會嗎？賺錢多，是懂得用社會規則玩數字遊戲，但這不是衡量成功的因素。再說，假設賺得錢多就叫成功，如果我的成就令賺錢多的人、即是成功的人都留意我，那，我算成功嗎？」

黃尹雋睡房的傢俱，從小時候用到現在。他追求的就是這樣。（潘思維攝）

黃尹雋的睡房，不少傢私陳設從小學用到今天，牆上貼着《Slam Dunk》海報，書櫃頂是一堆獎盃，床邊是一列跑步書，枱頭是防府馬拉松的比賽證書和號碼布，衣櫃前放了兩個訓練用的欄架，電視前還端了一塊小白板，上面寫了3分59.99秒、14分29.99秒、29分59.99秒、1小時04分59秒和2小時14分59秒，分別是1500米、5000米、1萬米、半馬和全馬的短期目標，希望今年內完成。

「有信心？」我問。「A journey of a thousand light-years begin with a single step。」黃尹雋趟在床上掃手機，淡然回應，還補上一句：「《Men In Black》呢句對白，啱呀，合理呀，而家我就係咁。」

（潘思維攝）