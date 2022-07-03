長跑｜黃尹雋改寫10K港績背後　用眼界回答3年前留給自己的提問

黃尹雋強調，他目前仍說不上是頂尖跑手。

但他願意學習如何做個頂尖跑手。

這大概是他能夠一而再地破紀錄，並把男子10公里港績推前到29分27秒的原因。



黃尹雋在澳洲黃金海岸馬拉松10公里賽事改寫港績。（Instagram＠queeniesoosoo）

2022年7月3日，是香港田徑的重要一天，男子10公里港績終於突破30分鐘大關，黃尹雋把歷史定格於29分27秒，並以此時間取得澳洲黃金海岸馬拉松10公里賽事亞軍。

「這3年做得最多就是練跑囉⋯⋯不過更重要是，學做一個頂尖跑手。雖然我仍未頂尖，但我正在這條路上學習中。」

黃尹雋近年一次又一次突破自己。（資料圖片）

3年前的香港10公里挑戰賽，黃尹雋以30分51秒打破由前三項鐵人李致和保持了15年的港績，令這個紀錄終於回歸真正的長跑運動員手上，當刻衝線時他已想：「如何跑到29分？」

世界在這一千日裏天翻地覆，疫情重新定義人類常態，黃尹雋也曾猶豫過，但在重重困難下始終堅持初衷，逐格逐格看清目標，終能摸着石頭過了河。「體院有自己制度，不可能適用於所有運動員。對於長跑選手，我們實在不可能一年前就部署所有計劃，例如突然有比賽機會，或者狀態高低起伏，我們可能即時安排一些training camp，這些都不是早早就能安排。我過去一年去了內地和美國訓練，體會很多，認清了自己的訓練方向，無論是心理上放鬆或生理上刺激，這些training camp幫助很大。」他說，外國選手大都不是政府資助，靠商業機構支持，這些都是香港長跑選手需要取經的模式。

香港最佳男子馬拉松時間Paul Spowage已經保持35年，2019年終由黃尹雋改寫歷史，跑出2小時20分58秒。（資料圖片；田總提供）

事實上，黃尹雋在這3年屢次打破香港紀錄，10公里港績更是第三次改寫，幾近壟斷香港長跑，至少證明他沒有走錯路。他亦喜見香港長跑發展：「金字塔頂端的時間說不上好快，但總算一直向前，反而最重要是中層或底層不斷壯大，更多人願意在長跑運動付出，很高興有更多運動員不斷互相推進，這亦提醒我不能偷懶。」

說回今日黃金海岸一戰，能夠一大班跑手起步，黃尹雋在初段固然跑得舒服，以14分38秒完成頭半程亦是預期之內。但其實大約第3公里開始，「主車群」已經拉散，漸漸前面只剩4人領先小組，再變成2人小組，到了7、8公里開始，黃尹雋也被甩開，獨自完成最後路段，最終取得亞軍。

黃尹雋在澳洲黃金海岸馬拉松10公里賽奪得亞軍。（Instagram＠queeniesoosoo）

2022年下半年，黃尹雋暫定角逐柏林馬拉松，他亦大方透露目標是2小時15分內，甚至進取一點衝擊2小時11分，「不過仍要視乎自己爭取到什麼資源，我想去歐洲做高原訓練，再看看吧，始終要確定到行程，目標方會明確」。

黃尹雋走着的這條路，從來不只是關於成績、破紀錄，更是關於態度和眼界的故事。當香港人今天為「2927」這組數字鼓舞，希望未來我們能視這些數字為常態；到了那時候，香港長跑將真真正正與亞洲甚至世界接軌，無論是速度，還是闊度和深度。