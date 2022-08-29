UTMB｜破紀錄跑手著邊對跑鞋　K神奪冠如為Nnormal新鞋賣最強廣告

在2022年UTMB，神級跑手Kílian Jornet破場地紀錄封王，第4次贏得UTMB冠軍。上屆季軍Mathieu Blanchard未能追上Kílian Jornet，但都能夠在20小時內完成。這兩位高手究竟是穿哪一款跑鞋締造紀錄？



從Kílian Jorne與Mathieu Blanchard慶祝的照片中，看看兩人穿的是什麼越野跑鞋！（網上截圖）

Kílian Jornet所穿的跑山鞋品牌，可能大部分香港人也不認識，叫Nnormal，這是他的個人品牌，由他跟西班牙鞋廠Camper一起創立。Kílian Jornet在UTMB穿的是他們最新推出的越野跑鞋Kjerag，集輕量、緩震與穩定於一身。相信他這次以19小時49分破紀錄贏得UTMB，會是新鞋的最佳廣告。如果以英國碼7.5號計，重197克，可以行1200公里。

Kílian Jorne穿的是Nnormal最新出的越野跑鞋。（官網圖片）

Nnormal與Vibram合作打造大底，結合LITBASE及Megagrip，一方面透過減少大底厚度50%去減重最多30%，同時間確保在濕地及泥地的抓地力及耐用度。大底有50粒鞋釘，厚3.5毫米，每粒鞋釘有6至8隻角。這對鞋用了一款名為EExpure的中底，專為越野跑鞋而設，完美適用於6毫米的鞋跟尖差；其中底腳跟位置厚23.5毫米，前端厚17.5毫米。

神級跑手Kílian Jornet在2022年的UTMB再有神級的發揮。（UTMB Facebook）

Kílian Jornet這樣介紹：「當你跑步，你會忘記對鞋的存在。它們會跟隨足部的自然動作，幫你防止肌肉疲勞及水泡，這是一對會適應你的鞋。」他表示這對鞋集最優質的材料、尖端的技術及環保的生產於一身，可以用來參加100英里的長途賽。這對鞋會在今年秋季推出，所以市面上還未有貨的。

2022年的UTMB，冠軍Kílian Jornet在終點等待Mathieu Blanchard衝線。（UTMB Facebook）

法國的Mathieu Blanchard跑出19小時54分得亞軍，也能以「SUB 20」完成。他是Salomon的跑手，當然是穿Salomon的越野跑鞋出戰，目測款式是S/Lab Genesis。據官網介紹，這對是競賽級數的越野跑鞋，重258克，鞋跟尖差8毫米。鞋底厚度方面，腳跟位置厚30毫米，前掌則厚22毫米。

Salomon的S/Lab Genesis。（官網圖片）

在官網的評價中，S/Lab Genesis在緩震及足部保護水平皆是最高，鞋頭有加強保護腳趾，內側也有提供額外保護；中底的Energy Surge結合EVA及Olefin，為長途旅程提供緩震及反彈的力量，加上Profeel Film提供更舒適及穩定的表現。其鞋內闊度屬於中等，這對鞋用上All Terrain Contagrip大底，適應混合地形。

UTMB｜61歲「毅行先生」跑完171公里 陳國強KK躋身組別前10名

陳國強KK今屆UTMB穿ALTRA出戰。（ALTRA Hong Kong Facebook）

另外，香港「毅行先生」陳國強KK獲ALTRA提供跑鞋，KK選擇了ALTRA的Timp 4及Olympus 5出戰UTMB。翻看KK起步及衝線的照片，他都是穿上一對橙黑色的越野跑鞋，目測是Olympus 5。據官網介紹，Olympus 5重295克，用了Compression Molded EVA中底，大底則是著名的Vibram Megagrip，鞋底厚度為33毫米。