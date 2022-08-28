UTMB｜61歲「毅行先生」跑完171公里　陳國強KK躋身組別前10名

「毅行先生」陳國強（KK Chan）順利完成2022年的UTMB，彌補4年前低溫症退賽的遺憾，他衝線後高舉香港區旗。



在香港時間周日下午1時多，61歲的KK完成171公里回到Chamonix衝線，以37小時19分49秒分完成UTMB。KK的總排名為574位，而在男子60至64歲組別中，則排第9位。KK完成賽前目標，以三十多小時跑完。

KK順利衝線，完成了2022年的UTMB。（網上片段截圖）

2022年的UTMB在香港時間上周六凌晨0時開賽，KK初段似乎刻意保留體力，頭70公里都排1000名以外。他用了14小時51分抵達80公里的檢查站Courmayeur，當時總排名已升上1000名內。

香港「毅行先生」陳國強參加今年的UTMB。（KK Chan 毅行先生 Facebook）

KK狀態不俗，排名逐步上升，跑了超過32小時後，KK來到153公里的補給站Vallorcine，總排名600名內。

4年前去不到的檢查站，今次KK終於跑到了。（KK Chan 毅行先生 Facebook）

這一刻對他別具意義。

在4年前的UTMB，KK因為低溫症而神智不清，向旁人表示想「截的士返沙田」，正是在這個檢查站附近但沒有入站，人生首次「被剪帶」。今年，KK精神奕奕地來個這裏，聲線雄亮地說要跟賽道上最後一座山「死過」，並表明：「大家放心，我一定會完成！」他的Facebook專頁亦寫到「說了再見，約定再見，就會再見。今次唔使截的士，終點見！」

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KK在UTMB衝線後表示百般滋味有心頭，多謝支持他的人。（Facebook片後截圖）

KK用了35小時17分來到La Tête aux Vents檢查站，完成所有上坡，開始最後落山的10公里路。在香港時間周日下午1時多，KK回到Chamonix，以37小時多完成賽事。衝線後，KK明顯有倦容，但仍在鏡頭前答謝所有支持他的人，對於終於走完整條賽道，他表示百般滋味有心頭。