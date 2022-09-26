越野跑世錦賽｜香港隊選定三男兩女出戰　黃浩聰梁影雪11月征泰國

香港田徑總會今日宣布，將會派出3男2女跑手，出戰在11月舉行的世界山徑越野跑錦標賽，包括上月以男子32位完成UTMB的黃浩聰，他將會參加80公里的長距離山徑組別。至於在月初香港山路錦標賽2022中，3人同時衝線爭季軍的男子跑手中，曾福祥及謝覺偉獲選出戰40公里的短距離山徑組別。



黃浩聰完成2022年的UTMB衝線。（The North Face Adventure Team Facebook）

世界山徑越野跑錦標賽（World Mountain and Trail Running Championships）原定於去年11月在泰國清邁舉行，惟當時泰國的出入境限制受疫情影響，遂押後一年。賽事將於本年11月3至6日舉行，共設5大項，最長一項為80公里越野跑，當中分為男、女子個人及隊際。

田總今屆選了5位代表出戰越野跑世錦賽。（田總網站截圖）

田總今日在官網公布5人參賽名單，3男2女，黃浩聰出戰80公里的長距離山徑組別，曾福祥及謝覺偉就會參加40公里的短距離山徑組別。至於兩位女將梁影雪及張敏怡，就會一同出戰80公里的長距離山徑組別。

梁影雪在香港山路錦標賽2022奪得長距離女子組冠軍。（HKAAA Facebook）

黃浩聰早前在社交網站透露，今屆港隊代表不只一男一女，最後原來有5人入選。黃浩聰上月到歐洲參加UTMB（環勃朗峰超級越野耐力賽），以32位完成，是今年UTMB成績最好的香港跑手。由於當時回港需要完成指定日數的隔離期，黃浩聰未能參加選拔賽。他稱在9月4日前，已經通過正常程序向田總申請，獲選香港越野跑代表。

田總於9月4日舉行了香港山路錦標賽2022，視作出戰世錦賽的選拔賽，長距離男子組排除冠、亞軍的外籍選手城武雅及Jeffrey Campbell，季軍為曾福祥。曾福祥與另外兩名跑手同秒衝線，終點裁判判定他較快，故獲季軍。曾福祥與第5名的謝覺偉，同樣被選為港隊代表，將參加世錦賽40公里的短距離山徑組別。

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從網上片段見到，3位跑手一同衝線爭季軍。（網上片段截圖）

香港山路錦標賽2022大會紀錄網站的前列跑手時間及排名。（網上截圖）

至於梁影雪及張敏怡分別是香港山路錦標賽2022長距離女子組的冠、亞軍，她們會一起參加80公里的長距離山徑組別。