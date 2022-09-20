黃浩聰為港出戰越野跑世錦賽　UTMB後隔離錯過選拔獲田總批准申請

香港越野跑好手黃浩聰上月底在歐洲完成UTMB（環勃朗峰超級越野耐力賽），結果未如預期。「聰Sir」小休後準備重新上路。

黃浩聰在社交媒體透露已入選港隊，出戰11月泰國舉行的世界越野跑錦標賽。他表示今回因隔離期而錯過選拔賽，幸而經過申請獲田總批准，並為今屆多於一男一女參賽，而感到欣慰。



黃浩聰今早在facebook公布好消息稱，早前因赴歐洲出戰UTMB後，回港需要完成指定日數的隔離期，未能參加選拔賽。他稱在9月4日前，已經正常程序向田總申請而獲選本年度香港越野跑代表，出線泰國越野跑世界錦標賽。

黃浩聰宣布出戰越野跑世錦賽。（黃浩聰facebook）

港隊多於一男一女出戰 黃浩聰：越野跑發展一大進步

黃浩聰續指，得悉港隊代表「會多於一男一女」，為此感到欣喜，「係香港越野跑發展嘅一大進步」。至於隊友誰屬，「聰Sir」大賣關子，留待隊友自行宣布，「我哋會全力以赴做到最好」。

黃浩聰上月底參加UTMB，男子排名32位。（facebook@The North Face Adventure Team）

9月初選拔賽 3人同時衝線爭季軍

越野跑世界錦標賽（World Mountain and Trail Running Championships）為世界田聯主辦的新賽事，原定於去年11月在泰國清邁舉行，惟當時泰國的出入境限制受疫情影響，遂押後一年。賽事將於本年11月3至6日舉行，共設5大項，最長一項為80公里越野跑，當中分為男、女子個人及隊際。

黃浩聰對UTMB的表現未盡滿意，已準備重新出發。（facebook@The North Face Adventure Team）

田總於9月4日舉行了「香港山路錦標賽2022」，視作選拔賽，男子組排除冠、亞軍的外籍選手城武雅及Jeffrey Campbell，季軍為曾福祥。他在三人同時衝線下，經終點裁判判定得季。女子組冠軍為梁影雪。