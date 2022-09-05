田總回應兩大爭議　裁判決定同秒跑手排名　比賽中有權抽樣檢查

周日的香港山路錦標賽2022賽果塵埃落定，但在跑山界爭引起兩點爭議。

在長距離男子組，3名跑手同秒壓線爭季軍，賽會判曾福祥較快獲得季軍。主辦單位香港田徑總會解釋，兩位運動員或以上跑出的時間整秒相同，大會由終點裁判決定運動員到達終點的先後次序。

另外，網上有傳賽會在比賽中途截停跑手，檢查「疫苗通行證」相關資料，田總表示大會有權在比賽中抽樣檢查跑手。



香港山路錦標賽是2022年田總首度在疫情下舉辦的長跑賽事，賽事分為長距離（50.3公里）及短距離（18.6公里），於八仙嶺及船灣郊野公園舉行。在長距離男子組，城武雅及Campbell Jeffrey Ian分別贏得冠、亞軍，而季軍誰屬就引起爭議。

香港山路錦標賽2022在周日早上起步。（HKAAA Facebook）

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從網上片段見到，3名跑手為爭季軍，在終點前最後衝刺，一起壓線。據大會的紀錄網站顯示，這3位跑手的成績同樣為5小時58分02秒，最後大會宣布曾福祥以5小時58分01秒奪得季軍。

香港山路錦標賽2022大會紀錄網站的前列跑手時間及排名，其中第3至第5名的跑手時間一樣。。（網上截圖）

究竟大會是怎樣定奪季軍人選？引起跑山界的爭議。田總回應表示：「大會今次使用及過往舉辦的道路賽事中，均以世界田聯準則，大部分賽事採用全感應式（transponder）計時系統，而非田徑場地賽事的攝影判定式（photo finish），是次賽事所公佈的成績為整秒，而沒有使用攝影判定功能以百分之一秒裁決。」

「當兩位運動員或以上跑出的時間整秒相同，大會會由終點裁判決定運動員到達終點的先後次序。」

今次香港山路錦標賽的另一爭議是，網上有傳在比賽途中，有跑手被工作人員截停，檢查「疫苗通行證」相關資料，令跑手喪失寶貴的數分鐘時間。田總回應記者查詢時，沒有承認發生過截停跑手的事，但他們表示：「當日進入集合場地時需要出示疫苗通行證及安心出行。由於比賽範圍廣闊，大會亦有權在比賽中抽樣檢查跑手。」

田總補充，今次的參賽者需要符合以下3項防疫要求：

1.必須符合政府之「疫苗通行證」要求

2.於比賽前48小時內完成大會指定新冠病毒核酸檢測

3.於比賽當日到場前，必須自行快速抗原測試，並必須自行保留測試相片紀錄至少14天，以作日後有關部門有需要時翻查之用。