跑步︱39歲法拉預告2023年告別賽場　英國一代傳奇轉戰馬拉松留憾

奧運4金得主法拉（Mo Farah）已經39歲，他預期2023年是競賽生涯最後一年。4月上演的倫敦馬拉松（倫馬），未必是他的終極戰，但很大機會成為主場最後一戰，這位英國名將已料想到，屆時將會很激動，「能說再見是件好事，我想那時將會相當激動。」



法拉說，2023年應該是他競賽生涯最後一年，希望在倫敦馬拉松跟支持者告別。（Getty Images）

法拉確定參加2023年4月上演的倫敦馬拉松，「我喜歡在主場完成比賽，我的生涯已接近終點。」對於倫馬會否是他生涯最後一戰，法拉回應說：「誰知道呢？老實說，一切視乎我的身體狀況。正如我經常在講，那是一段奇妙的生涯歷程。對我來說，參加倫馬是件大事，我非常興奮。」

他稱霸5000米和10000米賽事多年，2012年、2016年兩屆奧運包辦兩項目四面金牌，加上2011至2017年間在世界田徑錦標賽收穫6金2銀，是歷來最成功中距離跑手。2017年他退出田徑賽場，像不少中距離跑出手的好手一樣，2018年起轉戰馬拉松，成績卻不似預期。

法拉在2012年倫敦奧運5000米決賽率先衝線一幕。（Getty Images）

戰全馬後與傑祖基命運逆轉

較法拉細一年的傑祖基（Eliud Kipchoge），中距離跑生涯遠不如法拉亮麗，2004年雅典奧運5000米奪銅，2008年北京奧運同一距離得銀，在法拉包辦5000米、10000米兩金的2012年倫敦奧運，傑祖基連為肯雅出戰奧運的資格也爭不到。二人同場較量的賽事不多，2008年奧運5000米法拉初賽出局，2011年世錦賽5000米決賽，法拉以13分23.26秒封王，傑祖基落後近4秒差距得第七名。

轉戰馬拉松之後，二人命運彷彿逆轉一樣，傑祖基在17場馬拉松賽事之中勝出15場，包括2016、2020兩面奧運金牌，甚至在非正式賽事成功挑戰2小時內跑完馬拉松距離的人類極限，榮升一代「跑神」。那麼，法拉又如何？

法拉（右）自從專攻馬拉松後，一直活在傑祖基（中）的陰影下。（Getty Images）

兩大巨星倫馬二度對決

法拉早在2014年首度挑戰全馬，在倫馬主場出戰以2小時08分21秒跑第八，當時他為中距離跑手，那次只算是試驗性質；到2018年正式換轉賽道專攻全馬，那年4月他再戰倫馬，以2小時06分22秒得第三，打破史提夫鍾斯（Steve Jones）1985年創下的2小時07分13秒英國紀錄，對於首度正式轉戰全馬的法拉而言，已是不錯成績，而冠軍正是快他2分鐘04秒的傑祖基。同年10月芝加哥馬拉松，法拉跑出2小時5分11秒新歐洲紀錄、刷新個人最佳成績封王，當時看來一切美好，5年後卻仍是他在馬拉松至今唯一勝仗。

關鍵是一年後的倫馬，準備充足的法拉，再次挑戰傑祖基。傑祖基一起步已帶前，三位埃塞俄比亞跑手和身穿搶眼橙色小背心的法拉緊隨其後，頭半程法拉跟在「主車群」後段，半路開始法拉由最初落後一秒、兩秒，到10秒、20秒、30秒、40秒，漸漸被四人拉開距離，35公里處落後傑祖基47秒，個人最佳時間（PB）2小時5分11秒的他，顯然跟不上傑祖基2小時03分的全馬步速。

法拉失意全馬，嘗試出戰東京奧運又告失敗。（Getty Images）

嘗試復出跑道無功而還

傑祖基以2小時2分37秒衝線，當時是馬拉松正式比賽歷來第二最快時間，法拉以2小時5分39秒第五名完賽，他與傑祖基的距離愈來愈遠。2019年再戰芝加哥馬拉松，法拉僅以2小時09分58秒第八名完成。2019年10月他的前教練沙拉沙（Alberto Salazar）和Nike Oregon Project軍醫布朗（Jeffrey Stuart Brown）涉及禁藥事件，分別遭國際田聯頒下4年禁令，法拉未受影響，卻難免受到質疑。

之後3年，屢受傷患困擾的法拉未再出戰馬拉松。或許因一直追不上傑祖基，他曾計劃復出戰中距離賽事，並以東京奧運為目標，不過2021年6月他在英國錦標賽10000米僅跑出27分47.04秒，距離27分28秒的參賽門欖時間相差19秒，未能再戰奧運。他一度希望在2022年倫馬復出，終因傷退賽，當時已有聲音指生涯或到盡頭。至年底他復操重新跑步，今年倫馬，他給自己最後一次機會。

法拉說，2023年倫敦馬拉松是他給自己的最後機會。（Getty Images）

給自己最後一次機會

過往3次參加倫馬，最佳成績為2018年的第三名，「我一直說，如果有天能勝出便好了，不過這要付出很多。」他自2019年10月以來，只參加過7場比賽，「我為自己的成就自豪，想給自己最後一次機會，看看可以達成什麼，但我已無須證明自己。」

自從2018年轉攻全馬後，法拉一共只跑過4場全馬，兩場倫敦馬、兩場芝加哥馬，連同2014年倫馬，合共5場全馬比賽，一次冠軍、一次季軍，一次第五，兩次第八。正如他所言，昔日成就斐然已說明一切，始終以他亮麗輝煌的中距離戰績看來，轉戰馬拉松的成績實在不似預期，未能在倫敦封王，更會留下遺憾，最後一次能否達成心願，或許要看傑祖基會否出賽了。

「我不準備再戰奧運，我想2023年將會是我的最後一年。」法拉3月生日時便滿40歲，惟他對退役仍留一線，「若年底我被選中代表國家，我一定不會拒絕。」