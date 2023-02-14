跑鞋2023｜MERRELL Agility Peak 4實測　抓地力強適合初中階跑手

MERRELL於2022年第四季宣傳多款跑山鞋，一改以往主打行山鞋的形象。在紫羅蘭山跑了三課測試MERRELL Agility Peak 4，路徑中有石屎路、樓梯、泥路和崎嶇路段，初階越野跑手以Peak 4應付中距離訓練，跑鞋絕對勝任有餘。



試後感

第一次穿著Peak 4，感覺跑鞋整體有點硬，鞋面相對厚重，但跑了一段時間，中底開始柔軟，明顯需要時間開鞋。從跑馬地上紫羅蘭山，先跑石屎路轉入泥路，再上樓梯，接着亦有相對崎嶇的Technical路，Peak 4最令我讚賞的是外底極強的抓地能力，Megagrip物料本身已經「冇得輸」，加上其箭咀紋極深，即使跑在濕地或碎石路，依然穩陣。

【越野跑鞋推薦】MERRELL Agility Peak 4實測。Megagrip外底抓地力極佳。（李思詠攝）

三次於紫羅蘭山訓練，每次路程大約20公里，感覺其中底軟硬度適中，雖不屬十分厚的中底，但整體亦舒適，踏上石頭時不會珞腳。不過鞋楦前掌位置對我來說偏闊，即使繫緊鞋帶，前掌依然容易擺動，導致跑鞋未必適合我在落腳位較隱閉或崎嶇的Technical路快跑，不過用以應付難度較低的樓梯、越野泥路等，是不錯選擇。

另外一提，作為任何天氣下都大汗得令跑鞋「儲水」的跑者，Peak 4鞋面物料對我而言稍為焗促，鞋面物料亦偏厚。

MERRELL逐漸擺脫主打行山鞋的形象，於香港市場宣傳多款越野跑鞋，令跑者有更多選擇，當然是好事。我認為Peak 4適合初階至中階的越野跑者練習中距離課，路段不宜選擇太高難度，但在香港一般熱門越野跑況，Peak 4已能應付。

延伸閱讀，其他越野跑鞋測試：

想睇更多跑鞋鞋評實測，立即按下文：

跑鞋推薦2023｜ASICS New Balance等詳細鞋評 冠軍跑鞋最新上架