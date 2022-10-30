跑鞋2022｜PUMA FAST-TRAC NITRO實測　中底三大特點夠全能

鞋櫃此前從未有過PUMA跑鞋，用兩課測試FAST-TRAC NITRO後，我會用「驚喜」形容，並將之放進我的常用越野跑鞋清單。

驚喜來自三個「搶分位」：跳梯級緩震表現佳、走高難度路段包腳穩陣、上樓梯平路屈摺順暢反應強。

加入氮氣的超輕量 PROFOAM LITE中底，緩震、回彈、重量皆有讚無彈，但跑鞋的鞋面組件，例如物料透氣度、細節位設計等，都有改善空間。

【註：記者訪問後整理資料，以第一身形式撰寫跑者試後感】



測試路段：

1. 跑馬地＞陽明山莊＞大潭水塘＞紫羅蘭山＞陽明山莊＞跑馬地（14公里）

2. 東涌＞昂坪棧道＞昂坪＞石壁郊遊徑＞鳳凰徑第九段＞南大嶼郊遊徑＞伯公坳＞東涌（32公里）

【越野跑鞋推薦2022】PUMA FAST-TRAC NITRO實測。（李思詠攝）

試後感

首次穿著PUMA的越野跑鞋，FAST-TRAC NITRO給我的第一印象是舒服，中底軟硬適中，雙腳不會因為中底太腍而擺來擺去，企得穩，鞋楦亦包得貼腳。經過兩次合共超過40公里、而且包含大部份越野路況的測試後，上述優點得以充分發揮。

跳梯級緩震表現佳

要測試越野跑鞋的緩震性能，梯級路況最能見真章。從紫羅蘭山落衛奕信徑入口的細樓梯，到石壁郊遊徑落山的大樓梯，穿著FAST-TRAC NITRO跳梯級時，既沒有因為跑鞋太腍，要花更多自身力量才能發力去下一步，又不會因為中底太硬，令肌肉和關節承受衝力以致收慢去減輕力度。能夠一直保持速度跳上跳落，跑鞋的物料明顯發揮優秀的緩震性能，這是第一個「搶分位」。

【繼續往下閱讀試後感】

【越野跑鞋推薦2022】PUMA FAST-TRAC NITRO實測兩次後，中底卸走衝力的紋理清晰可見。（李思詠攝）

走高難度路段包腳穩陣

石壁郊遊徑和部份彌勒山郊遊徑路況崎嶇，難找落腳位，岩巉的地面狀況亦不容許跑手以平均的步距去跑。但即使我踏在「斜斜哋」的石面，FAST-TRAC NITRO依然踩得穩、咬得實，這一點要歸功於交叉V形紋理的外底（翻查資料是耐磨橡膠合成物料製成的PumaGrip ATR）；偏闊的前掌以及鞋面的穩陣包覆，亦避免腳掌在這些technical路段出現無謂擺動，可以迅即發力跑下一步。但要一提，跑鞋的鞋領不算高，要靠跑手自身能力控制足踝擺動和平衡，容易「拗柴」者必須多加注意。

至於跑鞋包覆，品牌以抗撕裂機能網布製造鞋面，鞋內亦有多一層布料，一穿上腳時已感覺跑鞋十分貼腳。鞋頭部分加上橡膠塗層，我在大嶼山部份上山路段曾經踢石，跑鞋保護性能良好，腳趾絲毫無損。

【按圖了解PUMA FAST-TRAC NITRO細節】

+ 1

上樓梯平路屈摺順暢反應強

FAST-TRAC NITRO本身夠輕巧（US 9的重量約205克），加上中底反應靈敏回彈好，無論跑在越野平路（例如昂坪棧道後段和鳳凰徑尾段），或者昂坪棧道的天梯，順暢的屈摺令步履爽快俐落。跑起來感覺「順住去」，平路跑5至6分pacing都十分輕鬆，上樓梯更有少許推動力幫助跑手慳力，有利長途征戰。

【越野跑鞋推薦2022】PUMA FAST-TRAC NITRO實測。（李思詠攝）

總結：中底夠全面 Upper組件必要改善

我未曾在雨天著用FAST-TRAC NITRO，沒有機會測試其濕地防滑功能。但經過上述兩課訓練，跑鞋在乾爽天氣下的不同路況，都證明了中底基本上「冇得輸」，同時兼顧緩震及回彈，而且整體十分輕巧，沒有因為保護功能而變得笨重，是一對反應理想的速度型越野跑鞋。

對上一雙令我有這種著用感的越野跑鞋，是adidas第一代Agravic Flow（我感覺第一代優於第二代）。功能強勁加上multi-terrain的特性，我會將FAST-TRAC NITRO放進常用清單，特別是應付中等速度的越野訓練，這雙跑鞋絕對勝任有餘。

然而，要成為一對比賽鞋，Upper的各個組件必要改善。鞋面網布夠輕巧，但鞋籠裏面還有多一層布料，後跟位置和鞋舌亦用了偏厚的海棉，這些物料包覆雖夠貼腳，亦能避免跑鞋入沙，但略嫌焗促，尤其第二次測試跑大嶼山當日，氣溫高達攝氏30度，跑鞋有儲汗情況。若能偷輕Upper的物料，提升透氣度，並改用彈性鞋帶，FAST-TRAC NITRO或能成為一雙更快速的利器。

跑手資料

跑齡：7年（路）、5年（山）

PB：39分內（10公里）、3小時19分（全馬）



PUMA FAST-TRAC NITRO有什麼特點？ PUMA FAST-TRAC NITRO是速度型越野跑鞋，中底緩震及回彈兼備，反應佳，但鞋面透氣度略嫌不足。 PUMA FAST-TRAC NITRO適合什麼訓練？ PUMA FAST-TRAC NITRO適合中等速度的越野跑訓練，並足以應付平路、樓梯、崎嶇碎石路等不同路況。

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