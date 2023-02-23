馬拉松｜張耀樑跑出輝煌一頁　偕莊司暘同入選港隊出戰大邱國際賽

一件香港隊戰衣，對業餘長跑愛好者而言，實是珍貴的肯定。

39歲的張耀樑早前在渣打香港馬拉松殺入男子全馬本地三甲，在通宵工作的正職以外跑出令人鼓舞的戰績。昨日在香港田徑總會的最新港隊名單上，他與好友莊司暘一起獲選為香港隊成員，4月將代表香港出戰大邱國際馬拉松。



張耀樑於渣馬跑出2小時26分03秒，成為男子全馬本地第三快跑手，莊司暘則以2小時27分46秒緊隨其後。張耀樑於2月17日收到入選港隊的消息，是渣馬跑出佳績後的另一喜訊。

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渣馬當日，張耀樑（右）與莊司暘（左）成為全馬本地跑手第三、四名。（資料圖片；夏家朗攝）

「香港隊三個字，對我的跑步生涯來說，是一份肯定，也是報答教練陳家豪，他從2019年就開始跟我講，好想好想見到我穿上港隊戰衣。」阿樑談到收到好消息當刻的感受，然而對於陳家豪的想法，他一直不敢太大期望：「他講完之後半年，全世界開始疫情，加上有傷在身，狀態平平，感覺入港隊的機會愈來愈渺茫，總之只希望繼續跑，沒想太多其他事。」

談及大邱這一槍，阿樑表示是莊司暘渣馬前提及這場賽事，才開始留意一下，本身想完成渣馬後就準備9月的柏林馬拉松，但今次代表香港機會難得，「再攰都頂埋佢」。他直言，能夠再跑個人最佳當然好，但首要是不要受傷，以免影響之後部署。

張耀樑感謝公司同事支持他跑步。（資料圖片；葉詩敏攝）

張耀樑本有正職在身，而且需要通宵工作，如今憑實力躋身港隊，練跑過程比其他跑手都要困難。問他會否特地為人生首場港隊賽事請假備戰，他說：「公司和同事很支持我跑步，請假比賽沒問題，但放假備戰始終有難度。」

渣馬當日曾經書寫張耀樑的故事，形容他是素人跑手，如今實在不能說他是素人了，除了因為那件港隊戰衣，更重要是戰衣背後「沒有奇蹟、只有累積」的精神。

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