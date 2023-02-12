渣打馬拉松｜張耀樑殺入全馬本地三甲　通宵工作再練跑締素人傳奇

渣打馬拉松男子全馬本地跑手之爭，三甲裏有個素人名字——張耀樑。

說是素人或許不太精準，以跑步成績來說，「阿樑」近年已躋身香港前列。今天他與紀嘉文、黃尹雋等香港紀錄保持者全程拍住跑，背後是每晚通宵工作後依然選擇練跑的堅持與熱血。



要數阿樑的成名戰，可以回帶到2019年渣打馬拉松，當屆他以2小時32分成為本地全馬跑手第4名，成績令人眼前一亮。

今天，他跑出2小時26分04秒，躋身本地三甲，成績僅次全馬現任和上任香港紀錄保持者紀嘉文、黃尹雋，總排名則名列第10。

「22604」這個時間，亦是他的個人最佳，比舊紀錄快了6分鐘。

【渣馬/渣打馬拉松】張耀樑以2小時26分04秒殺入全馬本地跑手三甲。（葉詩敏攝）

「前兩位都是家傳戶曉的著名跑手，好開心。賽前已知今日天氣又濕又熱，所以保守一點，但冇㗎喇，跑過半程，有得跟就跟，順住去。35公里後真的捱住返終點，靠意志頂住。」

阿樑並非全職跑手，是著名跑手陳家豪的跑班學生——就是晚上運動場裏普通跑班的普通學生。他的長跑路或許比其他同學更難捱，因為他從事通宵送貨工作，日夜顛倒。他一般下班後先睡覺休息，下午獨自練跑，每周一至兩天參加晚上跑班，「夜晚跟大家一起練，我休息時間較少，所以我較多時間自己練，重課則與跑班同學莊司暘拍住跑」，莊司暘就是比阿樑排名後一位的選手，他以2小時27分46秒完賽，同樣戰績驕人。

【渣馬/渣打馬拉松】張耀樑（右）與莊司暘（左）一起練跑，惺惺相識。（夏家朗攝）

阿樑中學時曾參加學界比賽，但投身社會工作後不再練跑，直至2014年才下定決心，認真參與系統訓練，更戒掉十多年的煙癮。當時他先跟隨上任教練劉耀勳（Jonathan），後來因為足底筋膜炎，施了兩次手術，Jonathan更在他受傷時為他穿針引線，尋找別的教練，如今他跟隨陳家豪練習，近年跑上更高層次。

以素人身分在一眾精英中突圍而出，名次背後，跑手的生活總是苦悶，「放工一係休息一係跑步，真係鍾意㗎咋，唔鍾意唔會咁辛苦」。阿樑從沒想過要贏誰誰誰，也沒想過借住跑步去得到什麼，「跑得開心，有少少目標就得，我想跑入2小時24分內」，每天專注踏實，一步一步累積，成果總有一天悄然來臨。

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