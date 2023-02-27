毅行者｜陳國強六旬團隊跑出第11名　勿將體魄心境與年齡掛勾

毅行者並非年輕人的專利，年長人士也能做出好成績。62歲的「毅行先生」陳國強帶領的隊伍平均年齡超過60歲，仍然有心有力，後勁凌厲，在「樂施毅行者2022」跑出15小時53分，全場總排名11位，並贏得長青組冠軍。



陳國強的隊伍在毅行者前接受傳媒訪問。（KK Chan 毅行先生 Facebook）

陳國強在周一早上接受訪問，回顧這次毅行者經歷，非常滿意完成時間。他說：「直頭係我哋預計目標時間，好滿意。我哋目標係16個鐘內，就算係1559都已經好收貨。」

毅行者在上周五早上8時展開，陳國強與陳維漢、周立冠、翁瑞年的8002隊伍從北潭涌起步，在晚上11時多跑抵大棠終點，完成100公里賽道。他說：「去到慈雲山就8個鐘，後面做到7個幾鐘，引證到只要留得好，後段係可以快過前頭。」

陳國強帶領隊友從北潭涌出發。（KK Chan 毅行先生 Facebook）

這支隊伍屬於長青組別，最年輕隊員58歲，年紀最大的是63歲，平均年齡超過60歲。陳國強說：「話畀新一代嘅年輕人聽，即使我哋60歲人，但著得起件藍衫，就係16個鐘內嘅人。」在陳國強創立的毅行教室團隊中，能夠在16小時內完成毅行者的成員，被列為「Cosmoboys」，可以穿上藍衫比賽。

今屆毅行者改於2月舉行，陳國強本身預期天氣濕熱，但當日的天氣比他想像中好。他說：「雖然中午熱，但好乾爽，喺我咁多年行毅行者，都係比較舒服嘅一日，冇乜汗出，又可能夾到隊友行嘅目標又唔太快。」

陳國強行到城門，向鏡頭揮手。（KK Chan 毅行先生 Facebook）

陳國強表示他全程沒有出狀況，但有隊友覺得熱及累，尤以雞公山及馬鞍坳最為辛苦，他會調節速度，又用說話叫他們放鬆，適當時候又用激將法，帶領團隊做出15小時53分的好成績。他說：「我負責控制步速，提醒邊度要食多啲嘢，邊度要慢返少少，做到帶領嘅責任，好似一支球隊嘅隊長。當去到埋尾辛苦上落斜，要佢哋發揮小宇宙出嚟，推動佢哋堅持住。」

在四方山攀升往大帽山的斜路，陳國強發現隊友有點疲憊，「我嗰陣講咗句『我哋咁老，攰係正常』，有個隊友話『咩老呀！我哋唔老！照行啦！睇下有幾老』，講下笑，刺激下大家，咁就唔覺，行下行下就到頂。」

陳國強與隊友以15小時53分完成毅行者。（大會Facebook）

當他們行抵吉慶橋，離終點只餘10公里，他又激勵隊友加速，「唔跑就冇，不如跑埋去。我都冇帶步速，跑第二第三，順住跑，總之慢唔緊要，跑住唔好停。留啲力有咩用，唔通留嚟11月用！」

「夾埋二百幾歲人，我哋仍然堅持去做，隊友臨尾都發揮得好好。」陳國強說。

他們達成目標時間外，贏得長青組（55至64歲）毅行者冠軍，而且全場排名11名，出乎意料之外。陳國強說：「係咩？完全冇諗過，可能疫情啱啱先完，政府限制冇咁多隊，冇諗過15個幾16個鐘都做到接近前10名。我跑咗廿幾年毅行者，以往通常15個鐘內先排到頭10名。」

陳國強與隊友以全場第11名完成。（KK Chan 毅行先生 Facebook）

陳國強是1998到2000年的毅行者3連冠，獲封「毅行先生」，他之後開辦毅行教室，開班授徒，除了教導年輕一代，他最近還開辦「金齡班」，鼓勵年長人士行山跑山。陳國強笑言：「唔好唔記得我都係老人家！」

陳國強說：「我想灌輸一個意識，你年長但同年輕人冇分別，最多你唔好追求咁快嘅速度。你嘅健康、心境同體魄係唔需要同年齡掛勾，我好強調呢樣嘢。」

毅行教室今屆派出9隊人參加毅行者，最強的是8001團隊，由梁成東、梁偉業及葉曉明加上強援鄧國敏，跑出季軍。毅行教室的9隊參加者，全部順利完賽，其中兩隊打入前10名，成績斐然。今屆毅行者共有1271位參加者成功走畢100公里，完成率為88.3%。

毅行教室組粵港聯隊奪季軍 內地高手鄧國敏助隊友創PB

鄧國敏（左起）、葉曉明、梁成東及梁偉業贏得毅行者季軍。（顏銘輝攝）

「希望透過毅行者改變唔同人對自己嘅睇法，唔好話改變生命咁偉大，可以改變你嘅日常行為生活，工作之餘仲可以有種運動玩下。香港啲山同城市好接近，真係好方便。我鼓勵啲人，就算唔參加賽事，去行下山都好。」陳國強說。