毅行者｜毅行教室組粵港聯隊奪季軍　內地高手鄧國敏助隊友創PB

「毅行教室」在今屆樂施毅行者派出9隊參加，全部順利完成，其中最令人期待的是梁成東、鄧國敏、葉曉明及梁偉業組成的粵港聯隊，他們最終以12小時40分跑到終點，奪得季軍。3位隊友都感謝頂級高手鄧國敏支持，幫助他們造出PB（最佳時間）。



鄧國敏（左起）、葉曉明、梁成東及梁偉業贏得毅行者季軍。（顏銘輝攝）

這支編號8001的毅行隊伍是今屆的熱門之一，被視為三甲之選。梁成東及梁偉業是毅行教室的本地好手，前者尤其經驗豐富，而內地跑手葉曉明以前都跟毅行教室玩過毅行者，夾慣夾熟，而最矚目的是加入了內地高手鄧國敏。鄧國敏是今屆毅行者其中一位個人能力最強的參加者，他在毅行者前的周末，贏得HK100的103公里季軍。

梁偉業（左）及梁成東行上雞公山，他們是第3支行到雞公山的隊伍。（顏銘輝攝）

如賽前預料，粵港聯隊長期守在三甲，初段一度領先楊志成、黃浩聰、曾福祥及胡文津的隊伍，中段亦跟Ryan Whelan、Jeff Campbell、Eszter Csillag及向付召的隊伍鬥得緊湊。最後，他們以12小時40分衝線，獲得季軍。

鄧國敏（左）及葉曉明一邊聊天一邊行上山。（顏銘輝攝）

梁成東賽後說：「好開心，我哋未試過13個鐘內，呢次已經PB咗我哋嘅成績。之前最好嘅成績係1315，今次1240差唔多快咗35分鐘。」他透露本身的目標是12小時30分，「慢咗10分鐘，但都好滿意，天氣咁熱都收貨啦。」

梁偉業亦說：「好開心，第一年玩到毅行教室嘅實體賽，達到目標，喺13時內完成，多謝3位兄弟。」葉曉明表示跑得辛苦，但很開心，他說：「這是我最好的100公里，也是在團體隊裏跑出來。很多人說團體賽跑不出成績，我覺得團體賽有隊友的鼓勵，我沒辦法放棄，真的很開心，很感謝。」

鄧國敏（左起）、葉曉明、梁成東及梁偉業衝線。（樂施毅行者提供）

能夠突破成績，3人都多謝鄧國敏的幫忙。葉曉明說：「出了一點狀況，國敏一直把我頂到針山。」梁成東亦說：「佢（國敏）執頭執尾，幫我哋攞補給，斟茶遞水，瞻前顧後，任勞任怨。」

衝線後，要開香檳慶祝！（顏銘輝攝）

梁成東表示今屆較遲埋班，通關後葉曉明可以來港參賽，而葉曉明就邀請了鄧國敏加入。有鄧國敏同隊會不會很驚喜？梁成東坦言：「好驚喜呀，開頭好驚，好在國敏都有就住我哋嚟玩，國敏呢啲級數，著拖鞋都跑得快過我哋啦！」

在場人士表示誰最大功勞就向誰噴香檳，結果3人圍噴鄧國敏。（顏銘輝攝）

鄧國敏表示HK100激戰後的疲累及傷患還未完全恢復，賽前都有擔憂，他說：「其實我一開波係驚拖後腿，因為我上星期走完HK100，上禮拜有抽筋，消耗比較大。其實今日最驚出問題嘅係我，好在冇出問題。」

為何跑完HK100不足一星期就參加毅行者？鄧國敏說：「一早應承咗佢哋，都盡量嚟。」他之後補充：「我之前係跑馬拉松為主，係廣州班朋友一步一步引導我去開始越野，要回饋返一啲開始幫助過我嘅朋友。」

鄧國敏的加入，令這支毅行教室隊伍實力大增，打入三甲。（顏銘輝攝）

鄧國敏今屆首次參加毅行者，但他透露在2016年曾經支援毅行教室及葉曉明的隊伍。他說：「我其實好少玩團體賽，個人賽我就好頂得嘅，團體賽唔同，我再快都冇用，有任何一個人出問題，我哋都要停低，所以我覺得個人賽同團體賽之間有好大區別，你要好用心去感受每個隊友嘅身體狀況。我有能力嘅，可以點幫到佢哋？」

「可以幫到佢哋做出一個好時間，我都好開心。」