毅行者｜胡文津首戰100公里即贏冠軍　由頭痛到尾靠輕鬆心態頂住

由楊志成、黃浩聰、曾福祥及胡文津4位本地跑手組成的隊伍，以11小時38分贏得「樂施毅行者2022」冠軍。胡文津（Woody）從未跑過100公里，首戰長途賽即贏得冠軍，但他其實在毅行路上歷盡辛酸，幾乎全程受痛楚折磨。他感謝隊友沿路在身體及心靈上的支持，「冇咗佢哋，應該完成唔到」。



胡文津（左起）、黃浩聰、曾福祥及楊志成衝過終點的一刻，時間為11小時38分。（樂施毅行者提供）

在上周五晚7時多，楊志成、黃浩聰、曾福祥及胡文津的8006隊伍，首先跑抵元朗大棠，成為今屆毅行者冠軍。在頒獎儀式上，胡文津上落樓梯都有點辛苦。

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如果要胡文津選一個字來形容這趟旅程，相信是「痛」。

他賽後表示，幾乎由頭痛到尾。他說：「由東壩開始已經想抽筋全身痛，有隊友同支援隊畀咗好多心靈上支持我，身體上佢哋都瘋狂畀鹽丸、止痛藥同gel（能量啫喱），畀咗好多心靈同身體上嘅支持我，如果呢100K（公里）冇咗佢哋，應該完成唔到。」

胡文津跟在楊志成身後登雞公山。（顏銘輝攝）

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胡文津本身是路跑出身，他認為越野跑的速度比較慢，心肺功能完全應付得到，但他表示最大問題是雙腳，他感嘆：「隻腳抬唔起，落斜膝頭痛，好多問題，痛完一個位又痛另一個位！」

身體的痛若果難以避免，能改變的只有心態。

胡文津跑到城門。（顏銘輝攝）

「心態上輕鬆，肉體上辛苦。」這是胡文津捱過100公里路的形容。

「成程100K都諗住輕鬆啲、放鬆啲。無論幾攰都好，不斷提自己放鬆，全身都鬆，諗住大腿、小腿放鬆，不斷諗，直至去到終點。」

「以前細個太多期望，會有好多失望，所以唔好諗太多，跟返平時練習點走，諗返喺運動場上面跑嘅感覺，將佢搬返嚟，一步一步。」

比起3位隊友在越野賽獲獎無數，胡文津山賽經驗較淺，從未跑過100公里。他之前最長跑過56公里，都是為了毅行者而操練「雙坳」，由北潭坳跑到荃錦坳。

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黃浩聰（左起）、曾福祥、胡文津及楊志成與支援隊合照。（顏銘輝攝）

為針對胡文津未跑過100公里這一點，他們在陣式上作出相應安排。他說：「初頭怪獸（曾福祥）同戰神（楊志成）帶頭，我哋每個人性格特點都唔同，戰神好緊張嘅，好鍾意衝，見到人就會加速，後面有隊隊佢喎，佢又會加速。」

「怪獸就好穩陣，佢個pacing（配速）好靚。聰sir（黃浩聰）好鍾意望住對手，佢有實力，加速就過晒你哋啦，佢就同我一齊喺後面觀察對手。」

黃浩聰（左起）、曾福祥、胡文津及楊志成在終點合照。（樂施毅行者提供）

黃浩聰殿後，主要為了陪伴胡文津，觀察他的狀態表現，調節團隊速度。黃浩聰說：「佢第一次跑100K，佢先25歲，好多嘢要學。我開頭拍住佢喺後面，直至30K之後，隊長（楊志成）話試下attack（攻擊）走自己速度，嗰刻我都有少少擔心，睇下唔知Woody頂唔頂到。」

衝線後互噴香檳。（顏銘輝攝）

黃浩聰續說：「佢最長只係操過雙坳，所以54K之後距離都應該吃力，佢hamstring（大腿筋）會痛，跑落山要減慢速度。佢好好，可以控制到，佢食過好多鹽丸、止痛藥去舒解佢嘅痛楚，佢意志同力量好堅定先返到終點。」

胡文津表示受雙腳痛楚困擾。（顏銘輝攝）

胡文津很多謝黃浩聰，大讚對方帶得好，「我跟住佢pacing好舒服，幾時加速幾時減速，佢唔使問我，佢會睇到我嘅感覺而去加速減速。」

「聰sir有經驗，途中畀咗好多意見我。我問佢姿勢好唔好，落斜點樣落好啲，使唔使減慢。佢畀好多專業意見我，我當呢個比賽係上咗一堂免費嘅聰sir跑山堂。」胡文津道。

「第一次夾就有呢個成績，好多謝佢哋。」