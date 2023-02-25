毅行者｜「怪獸」曾福祥兩周兩冠軍　100公里毅行見證苦練成果

外號「怪獸」的曾福祥繼上周在HK100的33公里組別封王後，昨日（24日）再贏得「樂施毅行者2022」冠軍，兩星期兩次登上頒獎台。曾福祥表示接連贏冠軍感覺夢幻，更樂見自己的進步。他表示在2017年首度參加毅行者，當年用了28小時多完成，如今6年後跑出11小時38分的佳績。



胡文津（左起）、黃浩聰、曾福祥及楊志成衝過終點的一刻，時間為11小時38分。（樂施毅行者提供）

楊志成、黃浩聰、曾福祥及胡文津的8006號隊伍昨晚以熱門姿態，首先跑到大棠終點，奪得毅行者冠軍。4位冠軍跑手之中，以曾福祥衝線後最精神，雙眼仍精靈有神，跳跳紮紮，與朋友及學生談笑風生。他也沒有趕住沖涼，笑言要留住戰跡。

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曾福祥在登雞公山的路上一馬當先，帶住隊友上山。（顏銘輝攝）

記者在雞公山及城門兩度遇上他們的隊伍經過，4人的排陣同樣是「怪獸」曾福祥帶頭，似乎他狀態不錯。他賽後說：「可能我pacing（配速）穩定啲，所以大部分時間帶pacing，聰sir（黃浩聰）就負責壓後，睇住成隊，過程都算順利，狀況就一定會有，100公里4個人喎，輪流會有唔同狀況出現，好開心我哋一隊人互相扶持之下，喺毅行者呢個香港歷史悠久嘅賽事，由我哋香港人拎冠軍。」

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在城門，曾福祥仍然是團隊中帶頭的一位。（顏銘輝攝）

他們的隊伍在初段西貢留守三甲，到麥理浩徑第3段中領先，之後逐步拉開優勢，帶到終點衝線。曾福祥表示下午天氣又曬又熱，「頭段好OK，兩三點實在太熱，出好多汗，消耗大，個人覺得攰啲，後面天黑加埋身後好多supporter（支援隊伍）支援，咁就調整過嚟，可以再去嘞。」

在終點，曾福祥一度激動流淚。（顏銘輝攝）

在衝線後，曾福祥一度激動流淚，他解釋：「最後衝線比較感觸，毅行者嘅精神係一個團隊去完成，團隊唔只係我哋4個，背後有好多人支持我哋，由我哋平時練習支持我哋嘅家人、朋友同學生，成就呢件事，唔止我哋4個人嘅努力。」

他們昨日動員了四五十人支援，有人負責駕車接送支援隊，有人帶住補給陪跑，隨時「空中加油」，有人在檢查站定點等待，為他們遞水遞物資。

曾福祥感謝支援團隊的成員。（顏銘輝攝）

曾福祥近3星期征戰頻頻，先在渣打香港馬拉松的全馬比賽跑出2小時48分37秒成為「萬金先生」，排男子第35名。上周四，他出戰HK100越野賽的33公里賽事，跑出3小時2分41秒贏得冠軍。昨日，他與3位隊友合力，在100公里的毅行者封王。

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上周四的HK100 33公里賽，曾福祥高舉衝線帶慶祝。（顏銘輝攝/資料圖片）

「幾場比賽都係鋪排好，為今次毅行者。」他說：「攰就一定攰，但全部都係有計劃進行，知道自己做乜嘢，自己享受呢個運動，有滿足感，一路推動我，加埋身邊人支持，係好辛苦，但值得嘅。」

黃浩聰（左起）、曾福祥、胡文津及楊志成與支援隊合照。（顏銘輝攝）

3星期3項大賽，兩星期兩個冠軍，感覺夢幻嗎？曾福祥說：「好夢幻，仲覺得開心，有獎項係開心，過程見證到自己進步。」

曾福祥負責捧住冠軍獎盃。（顏銘輝攝）

今次是曾福祥第二次參加毅行者，上次是2017年，當年他還是個大學生，尚未投入跑步。他說：「人生係好有趣，諗返以前讀大學第一次玩毅行者。當初覺得100公里好難好辛苦，其實而家都係，但只要你堅持唔放棄，睇返我練咗六七年，喺疫情冇比賽都冇放棄呢樣運動，繼續練習，多謝自己咁堅持。」

「6年會有咁大進步，希望勉勵大家，搵到鍾意嘅嘢就盡力去做，會有意想不到嘅收穫，無論結果係點，過程都係好感動。」