行路Fantasy｜第一周結果揭曉　首位台主誕生　誰人率先跑出？

各位好，小弟閒人，第一周「行路Fantasy」尚未出過場，事關本周輪空的我有個很重要的任務：做評判。到底第一周比賽勝出者是誰呢？



「行路Fantasy」評分準則：



第一部份：「步數分」

步數愈多分數愈高，分別為6分、5分、4分、3分、2分及1分。



第二部份為「裁判分」：

評判根據各自的準則及喜好等評分，裁判分為步數分的雙倍，即12分、10分、8分、6分、4分及2分。



將兩個分數合計為每周總分，再以聯賽形式鬥高分，每輪各有一名參賽者輪空，擔任評判。



評判的話：

小弟經過深思熟慮後，決定將評判專業推介第一位，頒給蛋叮👏🏽！理由好簡單，由於閒人十分喜歡小動物，所以阿叮出場令蛋叮所提供路線成為小弟心頭好，寵物Friendly的路線閒人亦認為十分值得多作推介。

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蛋叮行路Fantasy資訊一覽。（01美術製圖）

至於第二位，閒人基於同樣原因，頒給了咖喱山的小白鷺路線，咖喱山在路線中除了有得觀賞小白鷺和大自然環境，亦有介紹了自然環境保護研究中心，值得支持。

第三位閒人的選擇是山﨑康晃最高⚾的沖繩自由行，事關其路線介女紹內的小貓相片非常吸睛！當然，有外地路線介紹、還要是港人至愛地點日本，絕對值得支持，就讓香港人行遍全球吧！

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阿叮阿叮，大獲全勝！

信號山的尖沙咀行至深水埗路線是閒人心目中的第四位。信號山在路線中滲出一點點文青風，帶點掌故和歷史的介紹亦是閒人喜愛風格。

腐能量寶寶的赤柱、舂坎角路線，是閒人的第五位，這條路線平易近人，是清靜散步的好地方，不過景觀好與壞要視乎天氣和季節，而且赤柱有時略嫌多人，地點亦算熟口熟面，故稍為扣了一點分數。

田泰安生日快樂的沙嗲牛之旅，是閒人第六位之選，其實整體而言路線是不俗的，未能取得較高分數，只因為閒人對沙嗲牛興趣平平，下次試食其他食品，或許會獲得閒人投下信心一票。

第二周賽事即將展開，閒人亦將會初試啼聲，首度登場推介路線，希望各位看官多多支持，同時得到當周評判的高抬貴手，謝！

本輪裁判分：



1. 蛋叮（12分）

2. 咖喱山（10分）

3. 山﨑康晃最高（8分）

4. 信號山（6分）

5. 腐能量寶寶（4分）

6. 田泰安生日快樂（2分）



本輪步數分：



參賽者 步數 （分數）

1.山﨑康晃最高，19651（6分）

2.田泰安生日快樂，13187（5分）

3.蛋叮，11026（4分）

4.咖喱山，9732（3分）

5.腐能量寶寶，9529（2分）

6.信號山，8460（1分）



行路Fantasy首輪排行榜。（01美術製圖）

重溫行路Fantasy首輪路線：

行路Fantasy是什麼？



《01體育》編輯室對「Fantasy遊戲」總是有種執着，大至英超﹑歐聯﹑世界盃，小至國際泳聯Fantasy，也有同事參與其中。

「行路Fantasy」就是一個行路遊戲，用城市散步路線當成「陣容」一決勝負！7個同事7輪比賽，玩法大致與「英超Fantasy」相同，7輪總分最高者勝。

