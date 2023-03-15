跑鞋2023｜NORTH FACE VECTIV ENDURIS 3實測　推進強但注意細節

在我的鞋櫃中，THE NORTH FACE VECTIV ENDURIS 3是推進最勁的越野跑鞋，內藏中底的3D TPU板雖非碳纖維製造，但回彈力依然有驚喜。然而，當這股路跑選手最喜愛的回彈推進，發生於路況多變的越野跑，跑手要注重的細節就更多，對於跑鞋的包覆力，要求亦更細致。

【註：記者訪問後整理資料，以第一身形式撰寫跑者試後感】



目錄：

1. VECTIV ENDURIS 3簡介

2. 試後感



VECTIV ENDURIS 3簡介

VECTIV ENDURIS 3與上一代比較，最大分別是中底加入3D TPU板，TPU物料韌度及彈性俱佳。品牌以「搖桿式」形容中底幾何設計，意指穿起來會前傾，加強向前的推進力；物料則是雙密度的EVA膠，令跑鞋更輕巧靈敏。外底則為Surface CTRL™ 橡膠，鞋釘高度3.5毫米。

【越野跑鞋推薦2023】THE NORTH FACE VECTIV ENDURIS 3實測。（李思詠攝）

VECTIV ENDURIS 3 SPEC

重量：307克（男裝US 9）

中底厚度：後跟31毫米 / 前掌25毫米

前後掌落差：6毫米

外底鞋釘：3.5毫米



試後感

品牌以升級的VECTIV 2.0科技為今代三款跑鞋的賣點。2022年第三季VECTIV初試啼聲，我曾穿著INFINITE，穿起來也頗舒適，但中底很快就變硬，導致後來甚少穿著。

來到2023年第一季，改為VECTIV ENDURIS 3評測，我一共跑了3次：

1. 灣仔峽道 > 中峽道 > 港島徑 > 布力徑，一圈4K跑了兩圈，連同上落山共約13K，速度為主

2. 紫羅蘭山徑 > 紫羅蘭山 > 副峰落山 > 跑馬地，約13K，速度為主

3. 麥徑雙坳，約54公里，長課慢跑

TPU板推進強 幫助上山慳力

回彈推進是我對VECTIV ENDURIS 3的第一個印象，甚至是我鞋櫃中最「推」的越野跑鞋。

由市區上山沿途跑石屎路，入山後的上斜和平路，跑鞋的回彈有助慳力，亦將速度推快，具體形容的話，大概是「4分尾」步速的力氣，可以輕鬆將速度推上「4分半」。

若以路跑鞋比擬，我認為其回彈推進的感覺像adidas PRO 3，既將跑手彈向前，跑鞋結構本身亦四平八穩，不像Nike NEXT%的中底那樣左搖右擺。

然而中底TPU板的回彈必然只有單一方向，就是向前，但越野跑落腳是四方八面的，所以當這股路跑選手最愛的推進力發生於越野跑，跑手要控制步履，對於肌力要求就更高；同時跑鞋的包覆力亦更重要，尤其在落斜和崎嶇路段，要是跑鞋與跑手腳形不配合，控制加倍困難。

【越野跑鞋推薦2023】THE NORTH FACE VECTIV ENDURIS 3實測。（李思詠攝）

鞋楦偏闊 注意落山及崎嶇路段

對我來說，VECTIV ENDURIS 3的足踝包覆有改善空間，前掌也略略偏闊，我曾改穿厚襪，並將鞋帶繫得更緊，但最前端的鞋帶孔位置相對較高，而且腳掌本身實在不夠闊去撐起跑鞋，導致腳掌不時在鞋籠裏面擺動。

跑Technical路段，落腳位甚少是百分百四四正正的平面，腳掌在鞋內兩邊飄，加上TPU板將我彈向前，必須專注運用肌力控制步速和平衡，否則增加「拗柴」風險。另一要注意的是落斜，碰巧灣仔峽道落山極陡斜，斜路落山時，我的腳趾不斷向前撞，猶幸樓梯落山就沒有問題，不過雙腳必須追得上跑鞋的推進力。

【VECTIV ENDURIS 3細節，按圖一覽】

總結：選對路況著用 跑麥徑有用武之地

儘管VECTIV ENDURIS 3跟我的腳形配合說不上天衣無縫，但只要不將之用於Technical路段，譬如是最熱門也最大路的操山路段麥理浩徑，路況不太爛，VECTIV ENDURIS 3依然充滿用武之地，特別是強勁的回彈推進，平路和上山明顯「幫到手」，落山時亦發揮緩震效能，只要多用點肌力去穩住步履便可。

最後要補充三點。我曾在此前的跑鞋實測文章提及，我在任何天氣跑步都大汗得令跑鞋「儲水」，VECTIV ENDURIS 3的鞋面物料，比我去年穿著INFINITE X ELVIRA的感覺更加透氣，明顯感到空氣流動。鞋頭蓋（Toe Cap）的保護作用亦佳，即使踢石，亦能力保腳趾不失，沒有受傷。外底防跣表現亦值得一讚，品牌自家Surface CTRL™ 橡膠配合3.5毫米高的箭咀形鞋釘，跑在港島徑、紫羅蘭山徑和麥徑四段的浮沙碎石路，抓地力實在不錯。

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