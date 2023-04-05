行路Fantasy｜銅鑼灣一樣可以避世　經秘道到海旁散步上虎豹別墅

先後到舂坎角和馬灣避世，今輪反其道而行，到銅鑼灣散步。正所謂「最危險的地方就是最安全」，別以為腐能量寶寶輸到傻咗或不再害怕人群，純粹身為港島區「地膽」，在最繁忙多人的地方，一樣能找到寧靜而不失趣味的路線消耗卡路里。

【「行路Fantasy」是一個行路遊戲，7個同事7輪比賽，用城市散步路線一決高下。】

（每周逢一﹑三﹑五於《01體育》刊出）



腐能量寶寶第三輪行路Fantasy路線資訊一覽。（01美術製圖）

只要識行，銅鑼灣都可以避世

永遠車水馬龍的銅鑼灣，連找個空間來行路都難，何況是散步？唔係玩嘢，由Sogo起步，只要穿過東角道往世貿中心，立即可以遠離人群。

區外人未必知道，怡東酒店和世貿中心底下有條「秘道」，通往怡和午炮及銅鑼灣避風塘海旁。如今怡東酒店已拆卸成為地盤，只剩世貿地庫一途。過咗海就神仙，相隔短短一條隧道，地理上這邊同為銅鑼灣，卻已清靜許多。不想經地底，亦可經地面，往前走一點由銅鑼灣公園旁的行人天橋前往，這樣行就要兜遠一點路。

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銅鑼灣都可以避世散步，真的嗎？（圖：腐能量寶寶）

前往銅鑼灣避風塘兩個方法

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順便講古：鬧市中的午炮

銅鑼灣海旁的午炮背後有段古，它不像香港其他位置保留下來的炮台，昔日由英軍駐守，而由私人企業持有。事源怡和洋行1841年購得東角岸邊土地興建貨倉，為對付海盜設立一座炮台。1850年代某天怡和總經理羅拔渣甸從英國回港，員工巡例鳴放21響禮炮，引來駐港英軍不滿，認為商行無權鳴放禮炮。怡和為表歉意，自此每天中午12時鳴放禮炮報時。

1941年12月日軍佔領香港奪去大炮，香港重光後，英國海軍向怡和送贈另一門大炮讓午炮傳統能延續。鳴炮前會先有8下鈴聲，源自東角年代怡和總寫字樓及倉庫表示上午工作結束的傳統。除每日鳴放的午炮外，每年元旦前夕最後一分鐘還有「子夜鳴炮」迎接元旦，同時播出《友誼萬歲》象徵一年終結。傳統一路維持至今，可惜的是目前禮炮正在維修，此行只能遠觀。

一文睇清行路Fantasy推介城市散步路線

午炮正在維修，無法入內。（圖：腐能量寶寶）

由午炮位置開始沿着避風塘海旁散步，人流少得不似身處銅鑼灣。行前一點有個可能係全港最漂亮的電箱，又可以打個卡先。再行前一點，忽然多了一個「活力避風塘主題區」，擺放一些奇特的擺設，例如模擬版大坑火龍、兩架可以坐上去影相的人力車，以及數個內容不明的燈飾。

可能係全港最靚電箱：

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沿海旁一路增設不少坐位，行得累可稍事休息，假日還可選擇坐最多容納8人的「Donut小船」，享受海上日光浴。比起這種「呃遊客」的活動，腐能量寶寶對正在覓食的小白鷺興趣更大。

天后古廟。（圖：腐能量寶寶）

天后廟、蓮花宮連環打卡

輕輕鬆鬆便落到天后，不小心「行過籠」，稍事調整由電器道行返出英皇道，途經天后廟道，順便入天后古廟打個卡兼幫襯廟外的公園廁所。然後沿銅鑼灣道步入大坑，不消數分鐘便可抵達另一個打卡位、大坑蓮花宮。

蓮花宮是家很小的廟宇，外型為獨特的蓮花形狀，背靠山坡，原是曾氏家族私人產業，清朝道光二十六年（1846年）興建，至同治二年（1863年）重建成今貌，2014年被列為法定古蹟。

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大坑蓮花宮背靠勵德邨，很容易拍得有型的照片。（圖：腐能量寶寶）

廟宇古時用以助居民消災解困，腐能量寶寶純粹貪佢地點方便兼人流不多，配合背後的勵德邨，拍出來的相片如明信片一樣漂亮。蓮花宮外同樣有個公園，視野不錯，隨便走一圈多影幾張相再繼續旅程。

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孤獨的老虎

為避靜從銅鑼灣鬧市走向海旁，再由天后走入大坑，策略尚算成功，可惜是福不是禍、是禍擋不過，出發前忘記算時間，遇正學校放學高峰期，離開蓮花宮從浣紗街上斜路直行，行樓梯通往大坑道前，撞正一班真光書院女學生。

虎豹別墅正在封閉，只可看到外面一隻孤獨的老虎。（圖：腐能量寶寶）

沿大坑道往上，經過右方的真光書院，前一點便是虎豹別墅。跟蓮花宮一樣，虎豹別墅和相鄰的萬金油花園曾是私人物業，之後開放予公眾參觀，是港島區極為重要的地標。擁有者商人胡文虎逝世後，部分地段出售，豪宅名門建成後虎豹別墅1999年關閉，至2004年萬金油花園拆卸。虎豹別墅及後經活化計劃「復活」，2019年變身音樂及文化表演場地虎豹樂圃，2021年4月首次舉行公眾開放日。無奈樂圃未能持續下去，2022年12月停止營運交還政府，這個一級歷史建築物實在命途多舛。

散步當日，只能在虎豹別墅外圍遠眺，那頭栩栩如生的老虎雕像仍在忠心守護大宅，可是遊人止步無法入內，昔日的別墅大部分範圍已化身豪宅，只餘這頭孤獨的老虎默示世人這個地方昔日曾經擁有的輝煌。

+ 2

路線圖：

由銅鑼灣散步到大坑再上虎豹別墅。

路線：銅鑼灣>避風塘海旁>天后>大坑>虎豹別墅



時間：約1小時16分鐘



步數：6790



難度：1.5/5



時間／天氣：下午時份﹑晴天



行路Fantasy是什麼？



《01體育》編輯室對「Fantasy遊戲」總是有種執着，大至英超﹑歐聯﹑世界盃，小至國際泳聯Fantasy，也有同事參與其中。

「行路Fantasy」就是一個行路遊戲，用城市散步路線當成「陣容」一決勝負！7個同事7輪比賽，玩法大致與「英超Fantasy」相同，7輪總分最高者勝。



行路Fantasy第二輪排行榜（01美術製圖）

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