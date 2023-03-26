行路Fantasy｜第二周賽果出爐　啟德散步路線輕鬆實用成心水

第二周賽果由蛋揭曉（小狗阿叮沒份），喜歡簡單實用路線的蛋，做了個簡單的評審。



「行路Fantasy」評分準則：



第一部份：「步數分」

步數愈多分數愈高，分別為6分、5分、4分、3分、2分及1分。



第二部份為「裁判分」：

評判根據各自的準則及喜好等評分，裁判分為步數分的雙倍，即12分、10分、8分、6分、4分及2分。



將兩個分數合計為每周總分，再以聯賽形式鬥高分，每輪各有一名參賽者輪空，擔任評判。



評判的話：

蛋心目中理想的散步路線，是氣氛輕鬆之餘又有實用感，一邊散步一邊有地方簡單輕食就最好，而不需花太多時間思考或研究什麼，所以今周的心水路線，是「田泰安生日快樂」的啟德漫步路線。至於「山崎康晃最高」的日本橫濱路線，畢竟有體育和日本元素，加上筆者此前因工作也曾造訪橫濱球場，有感情分，排名第二。

行路Fantasy｜感受舊機場活力磁場 啟德漫步散策搶先行

田泰安生日快樂行路Fantasy次輪路線資訊一覽。（01美術製圖）

其他幾位參賽者的路線水準其實都很高，像「咖哩山」的大埔路線，深入度令人嘆為觀止，「閒人止步」的旺角遊也勾起童年回億，只是談歷史文化實在不合筆者的口味。另外，建議「腐能量寶寶」日後多做準備再出發，時間寶貴啊。

至於「信號山」的屯門路線，筆者本身是土生土長的屯門人，也許因而稍嫌路線沒趣，不如多發掘屯門美食。

一文睇清行路Fantasy推介城市散步路線

本輪裁判分：



1. 田泰安生日快樂（12分）

2. 山﨑康晃最高（10分）

3. 腐能量寶寶（8分）

4. 咖哩山（6分）

5. 閒人止步（4分）

6. 信號山（2分）



本輪步數分：



參賽者 步數 （分數）

1.山﨑康晃最高，18320（6分）

2.田泰安生日快樂，16802（5分）

3.咖喱山，14128（4分）

4.信號山，8820（3分）

5.腐能量寶寶，7791（2分）

6.閒人止步，6886（1分）



行路Fantasy第二輪排行榜（01美術製圖）

重溫行路Fantasy次輪路線：

行路Fantasy是什麼？



《01體育》編輯室對「Fantasy遊戲」總是有種執着，大至英超﹑歐聯﹑世界盃，小至國際泳聯Fantasy，也有同事參與其中。

「行路Fantasy」就是一個行路遊戲，用城市散步路線當成「陣容」一決勝負！7個同事7輪比賽，玩法大致與「英超Fantasy」相同，7輪總分最高者勝。

