行路Fantasy｜大埔墟太和地名與命運逆轉　一條路線兩段鬥爭歷史

大埔現在有兩個港鐵站，大埔墟站及太和站分別位於林村河的南北。不過，在很多年前，大埔墟其實叫太和，太和才應該是大埔墟。這兩個地名與百多年前鄧族與文族的墟市鬥爭有關，這次「行路Fantasy」的散步路線，就帶大家從大埔頭行到大埔墟火車站，認識大埔兩段鬥爭史。



大埔富善街街市的小貓。（顏銘輝攝）

【「行路Fantasy」是一個行路遊戲，7個同事7輪比賽，用城市散步路線一決高下。】

（逢每周一﹑三﹑五於《01體育》刊出）



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貫徹行大埔的忠旨，繼行過吐露港、林村河及大埔美食後，今次就可能沉悶一點，帶大家暢遊大埔古蹟，了解這個地方的歷史。這次散步路線以大埔頭為起點，區外朋友可以在大埔墟港鐵站乘搭專線小巴21A到大埔頭徑下車。

咖喱山第四輪行路Fantasy路線資料。（01美術製圖）

起點：大埔頭敬羅家塾

今次散步路線以大埔頭為起點。（顏銘輝攝）

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大埔頭的歷史可追溯至明朝萬曆年間，龍躍頭鄧氏為紀念在大步（埔）海以身贖父再投海自盡的鄧師孟，故在1595年於大埔建立「鄧孝子祠」。同樣在明朝，龍躍頭鄧氏第10代敬羅、敬章兄弟遷至大埔，在孝子祠旁建立大步（埔）頭村。不過，孝子祠現已不復存在。

位於大埔頭的敬羅家塾。

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在大埔頭徑的一排村屋中，最與眾不同的建築肯定是法定古蹟敬羅家塾。敬羅家塾是大埔頭鄧族的家祠，也曾作為書室多年，作育英才。據講，敬羅家塾也在明朝時建立，由第13代鄧族人玄雲、梅溪及念峯公所建，紀念敬羅公。可惜，散步當日敬羅家塾正在維修，未能入內參觀。

回望大埔頭。

途經和富大埔主場大埔運動場。

大埔舊墟：曾經的大埔墟

離開大埔頭，路經港超球隊和富大埔主場大埔運動場，穿過行人隧道，走進大埔舊墟。大埔舊墟本身是大埔墟，亦有稱大步頭墟，曾經是新界一帶的主要墟市。鄧族在清朝康熙年間（1672年），向朝廷正式申請建墟，將墟市的收入作為孝子祠的經費。當年的大埔舊墟是鄧族的勢力範圍，商舖物業幾乎屬於鄧族。

大埔舊墟的舊墟直街。

現今大埔舊墟最具代表性的建築是天后宮，建於1691年，面朝汀角路，為大埔舊墟的宗教中心。未有大埔新市鎮前，天后宮外面便是大海，但如今天后宮就在城市之中。天后宮擁有超過300年歷史，經歷過6次有紀錄的重修。天后宮內有一銅鐘，鑄刻「國泰民安」四字，為大埔區內現存最古老的廟宇文物，據說當年大埔頭鄧氏在天后前祈求得應，故敬奉此銅鐘。

大埔舊墟的天后宮。

當時鄧氏控制的大埔舊墟瀕臨海邊，交通便利，興旺繁盛，其他本地氏族如泰亨文族也希望在墟市中分一杯羹。由清朝嘉慶年間起，文族不斷想辦法，始終無法插足鄧族的地盤。他們打算在林村河南岸建舖，但遭林村河北岸的舊墟業主反對，認為南岸商舖可能影響孝子祠的收入，最後官府禁止南岸建舖。

現在舊墟直街完全沒有墟市的感覺。

在一次又一次的敗訴後，文族換了策略，聯合附近鄧族以外的村落，組成七約聯盟，合力籌建新墟，並向官府申請，初名為大步新墟。官府最初反對，但各方討價還價，文族讓步，由申請建墟改為次一級的市，另外更名為太和市。直至1892年，太和市成立，位置就在大埔舊墟的對面，林村河分隔南北。

如今大埔舊墟已沒半分墟市的影子，近年愈開愈多潮流食肆，有咖啡店、酒吧及甜品店，很多大埔人以至區外人都會專程到舊墟尋找好味道。離開大埔舊墟，踏上廣福橋，橫過林村河，便至富善街，即為當年太和市的位置。富善街商販林立，十分熱鬧，仍是大埔區內重要的街市。

經過廣福橋，由林村河北岸行去南岸。

廣福橋。

至於橫跨林村河的廣福橋，其原形建於1896年，由太和市撥款興建，以石橋取代街渡，方便兩岸村民貿易往來。廣福橋建成後，時移勢逆，林村河南岸的太和市愈來愈興旺，而北岸的大埔舊墟就逐漸衰落。

富善街：曾經的太和市

走進人流熙來攘往的富善街，入面個小公園，裏頭有座文武廟。文武廟在1892年由七約集資建成，為市集的行政仲裁及宗教文化中心，現為法定古蹟。行至富善街另一頭，有個太和井風水井，在太和市開墟時開鑿，以供商戶使用，井旁供奉井神。

位於富善街的文武廟花園。

離開風水井，往上行一點，便是火車博物館。這座舊火車站徹底改變大埔兩墟的命運。九廣鐵路大埔墟站在1913年建成，位置就在太和市旁，遠離大埔舊墟。從此，太和興盛蓬勃，取代大埔舊墟成為大埔墟。在80年代，政府在大埔舊墟旁興建太和邨，九廣鐵路隨其在太和邨興建太和站。自此，林村河南北兩岸易名，過去的大埔舊墟成為太和，以前的太和市就變成大埔墟。

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參觀過火車博物館後，經過寶鄉邨下的通道，行到大埔墟街市後，帶大家看看一條石拱門隧道。隧道在火車路下，連接街市及泮涌村。這條石拱隧道感覺很有特色，所以今次特地兜一兜路，介紹給大家。之後，沿行人路行到運頭街轉左，經過火車橋底，行到上運頭角道休憩處，行運頭角里上去，直至盡頭。

泮涌與大埔墟街市之間的石拱門隧道。

圓崗：大埔鄉民火燒警棚

運頭角里盡頭有兩座歷史建築，分別是舊北區理民府及舊大埔警署。這個小山崗叫圓崗，居高臨下，可俯瞰大埔海，地利位置優越，是英國接管新界後初期的行政管理中心。圓崗亦見證了大埔另一段抗爭史。

又一次望門輕嘆，舊北區理民府正在維修，不能入內參觀。

英國與清政府簽下《展拓香港界址專條》後，逐步接管新界，引發當地人反抗，被稱為「六日戰爭」。香港警察司梅含理（Francis Henry May）在1899年3月被派到大埔，他選擇在這個小山崗搭建臨時警棚，舉行升旗禮。梅含理在4到太和市的文武廟與本地鄉紳開會，鄉紳要求他拆走警棚，但他不接受。結果，大批鄉民湧入廟中，攻擊梅含理一行人，後者逃回警棚。當晚，群眾火燒警棚，梅含理逃回港島。其後，英國派軍隊增援，鄉紳亦表歉意，英方重建警棚。

現在活化為綠匯學苑的舊大埔警署。

+ 4

同一年，港英政府在這個山崗上興建大埔警署，成為新界首間警署。1987年，新的大埔警署啟用後，這座舊大埔警署停止運作。現由嘉道理農場管理，活化成綠匯學苑。綠匯學苑內有間奉行低碳飲食原則的素食餐廳慧食堂，行到累的話可以入去吃點東西。

往運頭角遊樂場方向落去。

離開綠匯學苑，往運頭角遊樂場方向落去，穿過行人隧道，便抵達大埔墟火車站。

這條大埔歷史散步路線其實只有5.65公里，但STRAVA在綠匯學苑停留時GPS「飄移」才會變成6.4公里。

路線：大埔頭敬羅家塾 > 大埔舊墟天后宮 > 廣福橋 > 富善街文武廟 > 太和市風水井 > 火車博物館 > 泮涌石拱門 > 運頭角里 > 綠匯學苑 > 大埔墟港鐵站

時間：約1.5小時

步數：6,711

難度：1/5

時間/天氣：中午時份、雨天



更多數據：

平均溫度：27度

燃燒卡路里：401大卡

平均心率：98/每分鐘



數據由Garmin fenix 6 ASIA Sapphire紀錄

行路Fantasy第三輪排行榜。（01美術製圖）

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