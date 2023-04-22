行路Fantasy｜訴說大埔墟太和前世今生　用腳理解歷史｜第4輪賽果

「行路Fantasy」第四輪，由腐能量寶寶擔任評判，今周是屬於地方之爭，由大埔區大戰九龍區，結果咖哩山的大埔「奪權史」稍勝一籌。



「行路Fantasy」評分準則：



第一部份：「步數分」

步數愈多分數愈高，分別為6分、5分、4分、3分、2分及1分。



第二部份為「裁判分」：

評判根據各自的準則及喜好等評分，裁判分為步數分的雙倍，即12分、10分、8分、6分、4分及2分。



將兩個分數合計為每周總分，再以聯賽形式鬥高分，每輪各有一名參賽者輪空，擔任評判。



評判的話：

腐能量寶寶今周做評判，陷入人生交叉點，靜靜地避世散步與歷史愛好之間陷兩難。話說回來，「大埔通」咖哩山解說的大埔墟與太和前世今生實在太精彩，尤其文、鄧兩大家族的鬥爭史，相信不少區內人也未必清楚，資料豐富且曉有趣味，細想之下，冠軍是沒有懸念的。

即睇本周冠軍路線：行路Fantasy｜大埔墟太和地名與命運逆轉 一條路線兩段鬥爭歷史

咖喱山第四輪行路Fantasy路線資料。（01美術製圖）

自幼在港島長大，對九龍和新界本土歷史所知不多，本周田泰安生日快樂來個九龍十三鄉全走，掌故縱不及咖哩山詳盡，足足行足三個鐘，實在誠意可嘉，因此選為亞軍。

寧靜散步路線始終是寶寶心頭好，山崎康晃最高不止選擇交通方便又不失恬靜的九龍塘，還道出那裏一帶英倫風背後，昔日建成花園城市的初衷，如果不是本周對手太強，排名肯定更高。

一文睇清行路Fantasy推介城市散步路線

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閒人止步細數銅鑼灣鬧市數十年來變遷，提及四大日資百貨公司鼎立一段，勾起寶寶童年不少窩心回憶，用廣東歌邊散步邊串連，亦難免憶起少年事期曾經醉生夢死的歲月，資訊量豐富，唯獨是路線太過人來人往，誘惑又多，實際上要散步應該難過登天，只好放在第四位。

小狗阿叮一出現，可愛得想立即頒冠軍給他，可惜今次路線無論人還是狗行皆非理想。

信號山探索舊式公共屋邨原意很好，奈何寶寶正在認真努力減肥，而文中介紹的嘉寶茶餐廳以及滷水雞脾實在太過吸引，弄得寶寶肚子餓得鼓鼓作響，只好按生理狀況將它排在最後。

本輪裁判分：



1. 咖哩山（12分）

2. 田泰安生日快樂（10分）

3. 山﨑康晃最高⚾（8分）

4. 閒人止步（6分）

5. 蛋叮（4分）

6. 信號山（2分）



本輪步數分：



參賽者 步數 （分數）

1.田泰安生日快樂，20536（6分）

2.信號山，10616（5分）

3.蛋叮，8501（4分）

4.山﨑康晃最高⚾，8270（3分）

5.閒人止步，7082（2分）

6.咖哩山，6711（1分）

