跑步︱周漢聶布拉格馬拉松跑進2小時20分　緊貼黃尹雋香港紀錄

香港長跑界再傳捷報，繼黃尹雋4月23日在漢堡國際馬拉松跑出2小時19分16秒的新香港紀錄時間，周日（7日）另一長跑好手周漢聶在布拉格國際馬拉松以2小19時56分完賽，成為跑進2小時20分大關的香港第三人。



25歲的周漢聶是位極富天份跑手，4年前仍是大學生的他在2019渣打香港馬拉松初戰全馬，已能夠在這條不易跑出佳績的賽道，跑出2小時25分27秒刷新渣馬本地跑手紀錄，當時他曾豪言，希望跑進2024巴黎奧運。

可惜一切不似預期，之後數年身心受盡折磨，不過他沒有放棄跑步，在英國牛津大學修讀神學的他，去年更曾前往非洲肯雅訓練。周日在捷克的布拉格國際馬拉松，正是由26歲肯雅跑手Alexander Mutiso以2小昤5分9秒封王，周漢聶與兩位捷克跑手Vit Pavlista和Ondrej Fejfar時間相若，Vit Pavlista以2小時19分14秒成捷克本土第一名，Ondrej Fejfar以40秒之差為本土亞軍，周漢聶緊隨Ondrej Fejfar，以2小時19分56秒衝線。

周漢聶在2019渣打香港馬拉松一鳴驚人，但之後沉寂一時，直到今次布拉格馬拉松再創佳績。（資料圖片／高詩琦攝）

近年香港男子馬拉松成績持續突破，黃尹雋2019年12月在日本防府馬拉松跑出2小時20分58秒，一舉把個人最佳時間推前8分35秒，並將塵封35年的香港男子全馬紀錄打破。

至2021年5月，老將紀嘉文隻身到西班牙參加華倫西亞馬拉松，以2小時19分53秒刷新香港紀錄，亦成為達到2小時19分大關的港將第一人。黃尹雋即使曾在上海測試賽跑出更快的2小時18分59秒，但因並非正式賽事不獲承認。直到今年4月漢堡國際馬拉松，黃尹雋跑出2小時19分16秒，惟此新香港紀錄尚待田總正式確認。

正當外界焦點放在黃、紀之爭，周漢聶成為第三位達到「219」大關的港將，再次證明他是位有力衝擊香港紀錄的跑者。事實上，疫情過後不少本地長跑好手成績屢見突破，跑進2小時30分內的高手愈來愈多，跑進或接近2小時25分的也有不少，一班本地精英跑手互相推動和鼓勵下頻傳佳績，對本地跑界絕對是件好事。

黃尹雋目前擁有5項香港紀錄。（資料圖片）

黃尹雋馬拉松時間推進

1. 2019年2月渣馬 2小時29分33秒*

2. 2019年12月防府馬拉松 2小時20分58秒*#

3. 2021年9月全運會 2小時27分04秒

4. 2022年12月福岡國際馬拉松 中途退賽

5. 2023年2月渣馬 2小時26分00秒

6. 2023年4月漢堡馬拉松 2小時19分16秒*#

*個人最佳時間

#香港紀錄

註：以上只計算正式賽事



黃尹雋4年內10次打破香港紀錄一覽

1. 2019年10月27日 香港10公里挑戰賽 30分51秒

2. 2019年11月2日 澳門亞洲城市邀請賽5000米 14分50.78秒

3. 2019年12月15日 日本防府馬拉松 2小時20分58秒*

4. 2020年10月17日 世界半馬錦標賽 30分41秒（分段打破10公里）

5. 2020年10月17日 世界半馬錦標賽 46分55秒（分段打破15公里）

6. 2022年6月4日 Rock n Roll長跑系列賽聖地牙哥站半馬 1小時04分57秒

7. 2022年7月3日 黃金海岸馬拉松10公里 29分27秒

8. 2022年11月20日 上尾半馬拉松賽事 1小時04分30秒

9. 2022年11月20日 上尾半馬拉松賽事 45分40秒（分段打破15公里）

10. 2023年4月23日 漢堡馬拉松 2小時19分16秒

*全馬紀錄曾被紀嘉文打破

備註：他目前擁有5000米、10公里、15公里、半馬及全馬香港紀錄

