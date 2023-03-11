TNF100｜黃浩聰50公里後上奪季軍　最後22公里加速屏風山後入三甲

香港越野跑手黃浩聰今日（11日）在「The North Face 100 - 2023 香港越野跑挑戰賽（簡稱TNF100）」的50公里賽事贏得季軍，僅次申加升及鄧國敏兩位內地好手。黃浩聰在大部分時間守在第4位，最後20公里發力，直至在屏風山過了泰國跑手Jay Jantaraboon Kiangchaipaiphana，打入三甲。



黃浩聰走在船灣淡水湖郊遊徑上。（顏銘輝攝）

賽事早上8時於大美督出發，經八仙嶺自然教育徑落新娘潭，再上首個檢查站烏蛟騰，黃浩聰花了46分鐘跑抵，排名第4位。之後，跑手上船灣淡水湖郊遊徑，再落下苗田，跑回烏蛟騰，抵達第2個檢查站。當時黃浩聰仍守在第4位，落後第3位的泰國跑手Jay約8分鐘。

Jay在今場比賽大部分時間穩居第3位。（顏銘輝攝）

上分水凹，落荔枝窩，至鎖羅盆，出谷埔，抵第3檢查站鹿頸。在這段13公里的路上，儘管黃浩聰仍位列第4，但被第3位的Jay拋開至超過10分鐘。

黃浩聰表示，他刻意在前段放慢，到鹿頸開始，在餘下22公里路發力後追。他說：「我跑開100K（公里），反而未係百分百掌握50公里嘅配速控制。其實都OK，我開頭會開得保守少少，臨尾就見有力就可以加快少少。」

黃浩聰初段跑得保守一點，經過鹿頸後見有力，就開始加快速度。（顏銘輝攝）

上南涌郊遊徑，跑抵第4個檢查站鶴藪，黃浩聰不但緊守名次，還收窄與Jay的差距至6分鐘。之後，跑手要急速攀升上屏風山，登黃嶺，過八仙嶺，再回大美督終點。

他表示由鹿頸至鶴藪以及鶴藪回終點這兩段路跑得最辛苦，他解釋：「臨尾兩段我想加速，加快咗，所以真係都辛苦。」他表示跑往鶴藪途中「都有啲作抽（筋），去到檢查站見到太太補給，到第5段就捱埋佢，有啲用意志啦」。

黃浩聰跑經烏蛟騰。（顏銘輝攝）

「（喺邊度過Jay？）喺屏風山，一上到頂嘅時候我哋相遇，互相鼓勵一下。我比較熟悉地形，佢問我邊度有溪澗，咁啱嗰度有條溪澗，咁佢就跳咗落去浸澗，唔知佢浸幾耐。」

最終，黃浩聰控制得住情況，抽筋沒有加劇，在下午1時多跑到終點衝線，時間為5小時41分32秒，成為季軍，比冠軍申加升慢約28分鐘。他滿意時間及名次，並表示今日天氣很熱，「尤其是我哋喺冬天過嚟，無論係訓練定之前嘅比賽，都喺較涼嘅天氣下，今日真係相對熱，嚟緊仲會愈來愈熱。」

黃浩聰第3名衝線一刻。（公關提供）

黃浩聰近期征戰頻頻，跑完渣打香港馬拉松成為「萬金先生」後，在100公里的樂施毅行者贏得冠軍。上周六（4日），他在嘉民健康遠足及跑步賽參加19公里的短途越野賽又得冠軍。到今個周末TNF100的50公里，他則獲季軍。

黃浩聰賽後接受訪問。（顏銘輝攝）

黃浩聰表示，他還是較擅長100公里的長距離山賽。他說：「好難同幾年前比，可能年紀大咗，長距離反而有信心多啲，短距離要同後生仔衝呀鬥快呀，我都係盡力而為啦。」

今場比賽的冠軍是內地跑手申加升。（顏銘輝攝）

「The North Face 100 - 2023 香港越野跑挑戰賽—50 公里賽事」賽果

男子組

第一名：申加升 (05:12:49)

第二名：鄧國敏 (05:23:15)

第三名：黃浩聰 (05:41:32)

女子組

第一名：桑瑪雅 (06:12:25)

第二名：徐美玲 (06:46:38)

第三名：黃琪珍 (07:13:21)