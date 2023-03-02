COROS100｜黃浩聰張敏怡「黃金拍檔」出戰　全新賽道結合麥徑衛徑

全新越野跑賽「COROS 100」將會在3月18日起連續兩個周末舉行，首個周末的是50公里賽事，到3月25至26日則是100公里賽事。這項賽事設計了全新路線，結合衛奕信徑及麥理浩徑，吸引多名本地好手參與，其中越野跑手曾小強認為100公里賽道會是先難後易。



曾小強出席COROS 100我記者會。（顏銘輝攝）

報名參加100公里個人賽的曾小強表示賽道新鮮，以往的比賽大多「衛徑還衛徑、麥徑還麥徑」，很少將兩大山徑結合。100公里賽道以南涌為起點，先逆走衛奕信徑，至沙田坳後接上麥徑第5段，逆走至西貢東壩衝線。

曾小強說：「開頭都甘，一嚟就八仙嶺、黃嶺，落鶴藪再上九龍坑山咁去，尾段反而就雞公山啦，因為末段開始攰。」另一位跑手「鷹鷹」曾進傑亦說：「條路嘅特點同HK100掉轉，難嘅部分喺前面，參加者未必開得太快，啲人會保守啲，睇下後面，如果留得多就有得跑，都會好玩同精彩。」

曾進傑會參加50公里賽事。（顏銘輝攝）

不過，曾進傑未能抽空出戰100公里，他會跟羅楚健、林成業及梁影雪組成4人隊伍，參加早一個周末的50公里賽。50公里賽道以沙田坳為起點，逆走麥徑至東壩。「COROS 100」的兩項距離賽事，皆分設個人、2人隊或4人隊參賽，迎合不同跑手的需求。

曾進傑所組的4人隊伍全是本地跑山高手，在旁的曾小強也讚道「簡直屈機啦，離晒譜」！曾進傑說：「火車（林成業）同楚健都係我啲UFO隊友，五金（鄧晨金）又唔得閒，咁就試下玩mix（男女混合），阿雪又係多年朋友。我都問過好多人，小強又話唔同我玩，哈哈！」

曾進傑及羅楚健出席記者會。（顏銘輝攝）

「希望5個到6個鐘（完成）。因為4個人，唔係一個人。」曾進傑續說：「冇話特別有野心，想一齊享受大自然。每次比賽同唔同隊友，都學到唔同嘢。」

曾小強及曾進傑一起受訪，兩人老友鬼鬼，經常開玩笑，大讚對方，左一句「細細個睇住你跑山」，右一句「要跟你學游水、踩單車」。兩人在上月中一起參加HK100的56公里組別，曾進傑贏得季軍，而曾小強則慢不足4分鐘得第4名。

HK100｜內地跑手包攬56公里冠亞軍 「鷹鷹」力壓曾小強得季軍

談及那場比賽，曾小強說：「唔係第一次，同佢一齊走一啲路段，做競爭對手，我哋又做過隊友，所以好開心。我有嘗試追下佢，但追唔到。」曾進傑笑言曾小強有讓賽，還表示：「佢贏即係我贏，冇乜分你我。」

在「COROS 100」前，曾小強會在月中先參加「TNF100」的50公里賽事，他說：「睇下比賽完TNF之後嘅狀態點。我比較隨緣，返工有嘢做、屋企有活動我都放棄（比賽），冇話好似以前咁渴望不斷比賽，享受過程多於成績。」

曾小強透露之前工作曾扭傷膝部，但已經痊癒，被問到「COROS 100」的目標時間時，他表示要視乎狀態而定，「10個鐘啦，如果玩完TNF之後身體許可都想試下。」

張敏怡及黃浩聰組隊挑戰100公里。（大會提供）

講到今次最值得期待的2人隊組合，肯定是黃浩聰及張敏怡，前者剛贏得毅行者冠軍，後者則是新鮮出爐的HK100女子冠軍。他們將會一起出戰100公里賽事。張敏怡表示：「之前在不同比賽見到其他選手組隊參賽，好像很有趣，過程也很刺激，所以我想嘗試一下。」

黃浩聰之後主持分享會，講解路線。（顏銘輝攝）

【50公里】

日期：2023年3月18日（星期六）

起步時間：上午8時

起點：沙田坳燒烤區2號場

終點：西貢北潭涌

時限：16小時

組別：個人、2人/ 4人（女子、男子、混合）

焦點跑手：梁康翹、John Ellis、張祺豐/熊雪如、曾進傑/羅楚健/林成業/梁影雪、陳國強及3位年輕學生



【100公里】

日期：2023年3月25-26日（星期六至日）

起步時間：上午8時（25日）

起點：南涌（衛奕信徑終點）

終點：西貢北潭涌

時限：32小時

組別：個人、2人/ 4人（女子、男子、混合）

焦點跑手：Nugo Yamanath Limbu、曾小強、楊志成、羅楚健、黃浩聰/張敏怡、張祺豐/熊雪如



【大滿貫】

報名資格：凡報名50公里 及100公里兩場賽事，即可參加「大滿貫」

組別：個人、2人/ 4人（女子、男子、混合）

部分參加大滿貫跑手：羅楚健、梁康翹、廖科樂、張祺豐/熊雪如



賽事報名日期由即日起，至3月15日為止。