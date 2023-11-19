港珠澳半馬｜39歲紀嘉文計劃退役　下月華倫西亞成生涯最後全馬

長跑好手陳家豪在出戰港珠澳半馬前，揚言是港隊生涯最後一役，同樣39歲的紀嘉文今早與這名並肩多年的戰友一起由起跑線出發，以本地跑手第一名衝線後表明將會淡出，下月的西班牙華倫西亞馬拉松將是生涯最後一場全馬賽事。



前任香港全馬紀錄保持者紀嘉文，在今早的港珠澳半馬跑出1小時09分23秒成為本地最快男跑手，他直言沒有為賽事特別準備，今場是為兩星期後的華倫西亞全馬提升狀態。

「最近狀態一般，年紀開始大，沒什麼所謂，能沒傷病地跑已好好。」明年將屆40歲的紀嘉文不諱言華倫西亞賽將是他生涯最後一場全馬，已計劃退役，「40歲真的是眨下眼，38到39歲還可以，但39到40歲這一年體力真的下跌，想試試其他運動如潛水，沒比賽壓力下運動。」他坦言已贏過本地全馬冠軍，也擁有過香港紀錄，「跑步這20多年都開心的」。

紀嘉文以港珠澳半馬為下月全馬提升狀態。（鄭子峰攝）

紀嘉文曾在2021年華倫西亞全馬以2小時19分48秒打破香港男子馬拉松紀錄，其後紀錄被黃尹雋所破，對於下月再戰華倫西亞，阿紀坦言：「破香港紀錄就很難了，目標是打破個人最佳時間，跑到2小時17、18分左右。」（現時香港馬拉松紀錄為黃尹雋的2小時16分22秒）

阿紀稱未必出戰明年初渣馬半馬賽事，意味今場港珠澳半馬與華倫西亞全馬或許是其長跑生涯「最終章」，今日能與陳家豪同場作賽，他也感慨起來，「剛剛一齊在起跑線都有點感觸，20年的對手，好難得大家同一起跑線一齊跑，沒跟他跑過一場全馬是有點可惜。」

今早與港隊最後一戰的陳家豪並肩在起跑線上，同樣39歲的紀嘉文坦言感觸。（葉詩敏攝）

姚潔貞產後膺本地第一

去年7月戰畢美國尤金世界賽後，姚潔貞便宣告因左腳傷患及計劃生第二胎而結束全職跑手生涯。35歲的她在今年4月誕下幼女穎穎後兩度參賽，包括8月的中興盃10公里賽，和本月初的聯合國兒童基金會慈善跑15公里賽，今場半馬是產後首場世界田聯認可賽事，終以1小時19分32秒成本地女跑手第一。

姚潔貞產後復出，再獲本地第一。（鄭子峰攝）

「狀態未完全恢復，練習量也是以前三分之一，最近請了工人姐姐（照顧女兒），可以慢慢加量。」她指12月將出戰桃園半馬比賽，冀能跑出佳績以助有機會入選港隊，惟她未有計劃追巴黎奧運達標時間，「不過明年會跑渣馬全馬和一場日本馬拉松，盡力造出好時間」。