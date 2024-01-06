跑鞋推薦｜adidas Pro Evo 1實測 3999元的最輕競速鞋物有所值？
【跑鞋推薦2024 / adidas鞋測鞋評】一雙價值港幣3999元的adidas ADIZERO ADIOS PRO EVO 1，為香港跑鞋界揭開2024年序幕。這雙跑鞋在海外早已上市，但香港市場則於昨日（1月5日）開始開放線上登記，至1月10日結束，1月11日公布抽籤結果。
有說PRO EVO 1的壽命只有50公里，即是跑1公里已花掉80大元，而且一個馬拉松比賽已基本耗掉一雙跑鞋。是否物有所值，當然見仁見智，但單以跑鞋性能與表現討論，跑鞋專家楊肇麟（阿楊）測試後，給予95分肯定。
adidas ADIZERO ADIOS PRO EVO 1 Spec
重量：138克
中底厚度：後跟39毫米/前掌33毫米
前後掌落差：6毫米
實測內容：3 X 4.8公里 @ 昂船洲大橋底
關於adidas PRO EVO 1，你要知的五件事
1. 驚人的重量
adidas標榜PRO EVO 1的最大特點，就是輕。男裝US 9號的PRO EVO 1僅重138克，比起藍本adios PRO 3輕了77克（PRO 3重215克）。
138克是什麼概念？一個未開封的大裝合味道杯麵，重量是134克，PRO EVO 1與之相若。
阿楊的感覺則是「拎住一對PRO EVO 1，好似拎住一隻其他Super Shoes（即厚底碳板競速賽鞋）。」
他補充，根據研究，跑鞋重量每增加100克，跑手的能量消耗就增加1%，所以競賽跑鞋都力求「為輕不破」，只是厚底碳板鞋卻有傳統薄底賽鞋的重量，實在罕見。
PRO EVO 1能夠如此輕巧，其一因是Lightstrike Pro中底乃特殊切割而非壓縮而成，從密度「偷輕」跑鞋。「PRO EVO 1的中底沒有PRO 3那種高密度的質感。兩者比較起來，PRO EVO 1中底相對實淨丁點，PRO 3的回彈感覺則較重。」
一層式的全新Lightweight Upper網狀鞋面，極度輕巧透薄，同樣有助減輕跑鞋重量。「鞋面物料包覆力及格，鞋領及鞋舌有物料稍稍加厚，提升舒適度。但要留意鞋楦偏窄，這也是高階競速賽鞋的常見設定。」
2. 高昂的價格
PRO EVO 1推出之時，500美元的售價已令跑友側目，今年終於來到香港，盛惠港幣3999元。更奢侈的是，網上鞋評表明這對跑鞋的壽命只有50公里，每跑1公里就花費80元！
阿楊認為：「壽命短的原因，估計是因為中底被踩扁，而不是外底磨蝕。是否50公里就『玩完』，要試過才知，但我估計大約可應付80公里吧。」
3. 優秀的戰績
PRO EVO 1作為adidas的冠軍跑鞋，最觸目的當然是埃塞俄比亞跑手Tigist Assefa於2023年9月的柏林馬拉松以之打破女子全馬世界紀錄，時間為2小時11分53秒。
4. 強大的推進能力
阿楊為PRO EVO 1打出極高的95分，跑鞋一大「搶分位」當然是中底的表現。PRO EVO 1中底的回彈雖然不像PRO 3那樣鮮明，帶着幾分Takumi Sen系列的實淨感覺，但反而平衡了厚底競速賽鞋因為回彈而導致的搖擺不定，而且跑鞋反應極快，有利發揮速度。
「穿著厚底競速賽鞋，當加速加到極快，又厚又軟的中底會卸走部份向前的衝力，我形容為超出其工作範圍，反而中底物料加一丁點硬度，有助保持高速。」
中底形狀和結構亦是加強推進的原因。阿楊解釋，試想像把跑鞋由後跟至鞋尖分成10格（後跟為10%，鞋尖為100%），一般碳板競速的上翹點為70%，PRO EVO 1則在60%處已開始上翹。「這個設計令我覺得整個人的重心升高，重心亦更早向前，腳也更快蹬直。我稍稍調整跑姿，使用更多臀部肌肉力量推送，提醒自己早一點摺腳，否則後踢過多。」
阿楊在昂船洲大橋路段以3 X 4.8公里作為今次鞋測的訓練，速度大約3:45，末段加快到約3:20，「跑鞋推進好、反應快，有助慳力，令我一開始即使以3:45的步速跑，尾段仍有空間加快」。
5. 嶄新的外底
厚底競速賽鞋的外底一般都不會有深坑紋，PRO EVO 1更以品牌自家研究的一塊過的物料作為外底。品牌沒有公開物料詳情，但這塊外底極薄，阿楊形容像「搽牛油」般「塗抹」於鞋底。
這塊外底看起來很滑，那麼表現如何呢？「跑石屎馬路和運動場泰坦地沒有問題，但我光顧便利店補給時，踩在經過打蠟的地面，的確有點跣。」由於測試當日天清氣朗，未能試出PRO EVO 1於雨天的表現。
阿楊總結：
以PRO 3作為藍本而誕生的PRO EVO 1，在鞋面、中底物料結構到外底設計均下了大量心思，138克的超輕重量的確予人驚喜。
PRO EVO 1絕對是一雙高手限定的跑鞋。內嵌的碳纖柱配合回彈得來加了點點實淨的中底，跑鞋反應比我以往著過的Super Shoes更快更實在，加上中底上翹點稍稍向腳跟後移，令重心更快向前，在3 X 4.8公里的訓練中，後段仍有力由3:45加速到約3:20，可惜的是我未練出更高速度進一步測試PRO EVO 1的真正實力，但其推進性能實在毋庸置疑。。
要注意之處是鞋楦相對較窄，建議穿薄襪。鞋籠內沒有鞋墊，腳掌與中底「緊密接觸」，跑起來腳感更強，但因中底厚度達39毫米，所以未致帶來不適。
我給予PRO EVO 1 95分，由鞋面包覆、中底推進到整體重量，真的沒什麼可以挑剔。扣掉的5分就是貨量，限產之下導致貨量少，價格當然亦要考慮，畢竟3999元一對跑鞋，的確有點「豪華」。
2024年1月新款跑鞋
跑鞋推薦｜2024年1月新款：ASICS慢跑鞋 adidas Nike競速鞋上架
2024年十大值得入手跑鞋上篇
跑鞋推薦2024｜ASICS慢跑鞋 adidas最輕巧 十大值得入手款式上篇
跑鞋推薦2024｜New Balance adidas同革新 十大值得入手款式下篇
睇更多新手入門跑鞋款式：
跑鞋推薦2023｜ASICS王牌慢跑鞋推新一代 六款減肥跑鞋新手必入
CP值極高的跑步健身兩用跑鞋推介：
跑鞋推薦2023｜700元以下全能跑鞋 跑步健身兩用性價比高極抵買