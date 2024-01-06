跑鞋推薦｜adidas Pro Evo 1實測　3999元的最輕競速鞋物有所值？

【跑鞋推薦2024 / adidas鞋測鞋評】一雙價值港幣3999元的adidas ADIZERO ADIOS PRO EVO 1，為香港跑鞋界揭開2024年序幕。這雙跑鞋在海外早已上市，但香港市場則於昨日（1月5日）開始開放線上登記，至1月10日結束，1月11日公布抽籤結果。

有說PRO EVO 1的壽命只有50公里，即是跑1公里已花掉80大元，而且一個馬拉松比賽已基本耗掉一雙跑鞋。是否物有所值，當然見仁見智，但單以跑鞋性能與表現討論，跑鞋專家楊肇麟（阿楊）測試後，給予95分肯定。



adidas ADIZERO ADIOS PRO EVO 1 Spec

重量：138克

中底厚度：後跟39毫米/前掌33毫米

前後掌落差：6毫米

實測內容：3 X 4.8公里 @ 昂船洲大橋底



【跑鞋推薦2024】adidas ADIZERO PRO EVO 1。（李思詠攝）

關於adidas PRO EVO 1，你要知的五件事

1. 驚人的重量

adidas標榜PRO EVO 1的最大特點，就是輕。男裝US 9號的PRO EVO 1僅重138克，比起藍本adios PRO 3輕了77克（PRO 3重215克）。

138克是什麼概念？一個未開封的大裝合味道杯麵，重量是134克，PRO EVO 1與之相若。

阿楊的感覺則是「拎住一對PRO EVO 1，好似拎住一隻其他Super Shoes（即厚底碳板競速賽鞋）。」

【跑鞋推薦2024】adidas ADIZERO ADIOS EVO PRO 1只比一個大裝合味道杯麵重約3克。

他補充，根據研究，跑鞋重量每增加100克，跑手的能量消耗就增加1%，所以競賽跑鞋都力求「為輕不破」，只是厚底碳板鞋卻有傳統薄底賽鞋的重量，實在罕見。

PRO EVO 1能夠如此輕巧，其一因是Lightstrike Pro中底乃特殊切割而非壓縮而成，從密度「偷輕」跑鞋。「PRO EVO 1的中底沒有PRO 3那種高密度的質感。兩者比較起來，PRO EVO 1中底相對實淨丁點，PRO 3的回彈感覺則較重。」

一層式的全新Lightweight Upper網狀鞋面，極度輕巧透薄，同樣有助減輕跑鞋重量。「鞋面物料包覆力及格，鞋領及鞋舌有物料稍稍加厚，提升舒適度。但要留意鞋楦偏窄，這也是高階競速賽鞋的常見設定。」

【跑鞋推薦2024】adidas ADIZERO ADIOS PRO EVO 1，鞋面由一塊極薄的網布製作。（李思詠攝）

2. 高昂的價格

PRO EVO 1推出之時，500美元的售價已令跑友側目，今年終於來到香港，盛惠港幣3999元。更奢侈的是，網上鞋評表明這對跑鞋的壽命只有50公里，每跑1公里就花費80元！

阿楊認為：「壽命短的原因，估計是因為中底被踩扁，而不是外底磨蝕。是否50公里就『玩完』，要試過才知，但我估計大約可應付80公里吧。」

3. 優秀的戰績

PRO EVO 1作為adidas的冠軍跑鞋，最觸目的當然是埃塞俄比亞跑手Tigist Assefa於2023年9月的柏林馬拉松以之打破女子全馬世界紀錄，時間為2小時11分53秒。

Tigist Assefa於2023年柏林馬拉松打破女子全馬世界紀錄，穿的正是adidas ADIZERO ADIOS PRO EVO 1。（Getty Images）

4. 強大的推進能力

阿楊為PRO EVO 1打出極高的95分，跑鞋一大「搶分位」當然是中底的表現。PRO EVO 1中底的回彈雖然不像PRO 3那樣鮮明，帶着幾分Takumi Sen系列的實淨感覺，但反而平衡了厚底競速賽鞋因為回彈而導致的搖擺不定，而且跑鞋反應極快，有利發揮速度。

「穿著厚底競速賽鞋，當加速加到極快，又厚又軟的中底會卸走部份向前的衝力，我形容為超出其工作範圍，反而中底物料加一丁點硬度，有助保持高速。」

【跑鞋推薦2024】adidas ADIZERO ADIOS Pro Evo 1，楊肇麟認為其中底物料比其他厚底競速賽鞋多了一丁點實淨，有助發揮高速。（李思詠攝）

中底形狀和結構亦是加強推進的原因。阿楊解釋，試想像把跑鞋由後跟至鞋尖分成10格（後跟為10%，鞋尖為100%），一般碳板競速的上翹點為70%，PRO EVO 1則在60%處已開始上翹。「這個設計令我覺得整個人的重心升高，重心亦更早向前，腳也更快蹬直。我稍稍調整跑姿，使用更多臀部肌肉力量推送，提醒自己早一點摺腳，否則後踢過多。」

阿楊在昂船洲大橋路段以3 X 4.8公里作為今次鞋測的訓練，速度大約3:45，末段加快到約3:20，「跑鞋推進好、反應快，有助慳力，令我一開始即使以3:45的步速跑，尾段仍有空間加快」。

【跑鞋推薦2024】adidas ADIZERO ADIOS Pro Evo 1，上翹點往鞋跟方向後移一點。（李思詠攝）

【跑鞋推薦2024】adidas ADIZERO ADIOS Pro Evo 1，內嵌碳纖維柱令跑鞋不易屈摺。（李思詠攝）

5. 嶄新的外底

厚底競速賽鞋的外底一般都不會有深坑紋，PRO EVO 1更以品牌自家研究的一塊過的物料作為外底。品牌沒有公開物料詳情，但這塊外底極薄，阿楊形容像「搽牛油」般「塗抹」於鞋底。

這塊外底看起來很滑，那麼表現如何呢？「跑石屎馬路和運動場泰坦地沒有問題，但我光顧便利店補給時，踩在經過打蠟的地面，的確有點跣。」由於測試當日天清氣朗，未能試出PRO EVO 1於雨天的表現。

【跑鞋推薦2024】adidas ADIZERO ADIOS Pro Evo 1，又輕又薄的外底像塗抹在鞋底之上。（李思詠攝）

阿楊總結：

以PRO 3作為藍本而誕生的PRO EVO 1，在鞋面、中底物料結構到外底設計均下了大量心思，138克的超輕重量的確予人驚喜。

PRO EVO 1絕對是一雙高手限定的跑鞋。內嵌的碳纖柱配合回彈得來加了點點實淨的中底，跑鞋反應比我以往著過的Super Shoes更快更實在，加上中底上翹點稍稍向腳跟後移，令重心更快向前，在3 X 4.8公里的訓練中，後段仍有力由3:45加速到約3:20，可惜的是我未練出更高速度進一步測試PRO EVO 1的真正實力，但其推進性能實在毋庸置疑。。

要注意之處是鞋楦相對較窄，建議穿薄襪。鞋籠內沒有鞋墊，腳掌與中底「緊密接觸」，跑起來腳感更強，但因中底厚度達39毫米，所以未致帶來不適。

我給予PRO EVO 1 95分，由鞋面包覆、中底推進到整體重量，真的沒什麼可以挑剔。扣掉的5分就是貨量，限產之下導致貨量少，價格當然亦要考慮，畢竟3999元一對跑鞋，的確有點「豪華」。

【跑鞋推薦2024】跑手兼跑鞋專家楊肇麟測試adidas ADIZERO ADIOS PRO EVO 1。（李思詠攝）

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