跑鞋推薦｜2024年1月新款：ASICS慢跑鞋　adidas Nike競速鞋上架

踏入2024年1月，三大品牌ASICS、adidas及Nike均有新跑鞋上市，ASICS兩對慢跑鞋Novablast 4及GEL-NIMBUS 26均有不俗評價，adidas及Nike的最強競速鞋ADIZERO ADIOS PRO EVO 1及Alphafly NEXT% 3將正面交鋒，而且兩個型號均限量上市。



跑鞋推薦．2024年1月新款

ASICS NOVABLAST 4

ASICS GEL-NIMBUS 26

ASICS慢跑鞋的性能絕對毋庸置疑，2024年1月有NOVABLAST 4及GEL-NIMBUS 26上架。

NOVABLAST 4主打回彈，中底採用獨特幾何結構的FF BLAST+ ECO物料，提供足夠回彈腳感。今代有不少微調，包括鞋舌由第3代的薄型設計改為部份位置加厚、鞋領往斜上方延伸、彈床式外底加闊，令跑鞋整體更貼腳穩定。

【跑鞋推薦．2024年1月新款】ASICS NOVABLAST 4 。（網上圖片）

【跑鞋推薦．2024年1月新款】ASICS NOVABLAST 4細節：

GEL-NIMBUS 26則是主打緩震的慢跑鞋，部份外國鞋評率先開箱。今代NIMBUS中底繼續使用Flytefoam Blast+ Eco物料，外底設計升級至ASCISGRIP及Ahar+，使用更多橡膠提升抓地力。

【跑鞋推薦．2024年1月新款】ASICS GEL-NIMBUS 26。（網上圖片）

【跑鞋推薦．2024年1月新款】ASICS GEL-NIMBUS 26細節：

跑鞋推薦．2024年1月新款

adidas ADIZERO ADIOS PRO EVO 1

adidas的話題之作，除了因為Tigst Assefa以這對戰靴於2023年柏林馬拉松打破女子全馬世界紀錄（2:11:53），更因為這對鞋僅重138克（男裝US 9），而且索價500美元！有說PRO EVO 1壽命極短，跑一次已經耗損，但具體情況如何，有待香港到貨後再開箱了。

【跑鞋推薦．2024年1月新款】adidas ADIZERO ADIOS PRO EVO 1。（網上圖片）

【跑鞋推薦．2024年1月新款】adidas ADIZERO ADIOS PRO EVO 1細節：

跑鞋推薦．2024年1月新款

Nike Alphafly Next% 3

由昔日Vaporfly 4%到現在的Alphafly Next% 3，Nike的競速鞋依然是世界紀錄的保證。Alphafly Next% 3的Proto色將於1月上市，但跑友要留意首批貨量不多，想入手的話緊記留意官方宣布。

【跑鞋推薦．2024年1月新款】Nike Alphafly Next% 3。（公關提供）

【跑鞋推薦．2024年1月新款】Nike Alphafly Next% 3細節：

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